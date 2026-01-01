2 godine garancije
TAT2100BK/00
Dostupno kod
Male slušalice. Udobno pristajanje
Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
Tehnologija sa 4 mikrofona
Džepno kućište za punjenje
SecureFit teksturirani umeci za uši donose pristajanje koje deluje lakše i udobnije, uz kreiranje dobrog zaptivanja za još bolji zvuk. Funkcije kao što je Dynamic Bass omogućiće vam da uživate u punoj snazi omiljenih melodija čak i ako slušate tiho.
Kompatibilnost sa najnovijim Bluetooth® 6.0 uređajima omogućava strimovanje bez dosadnih prekida u zvuku, a možete se povezati na dva uređaja odjednom. Google Fast Pair i Microsoft Swift Pair su takođe podržani.
Ove slušalice se odlikuju sistemom sa četiri mikrofona, a dva od tih mikrofona plus algoritam za AI smanjenje buke se kombinuju da bi omogućili superjasne pozive. Čak i ako ste u prometnom kafiću, glas će se čuti jasno i osoba sa kojom razgovarate neće biti ometena onim što se dešava oko vas.
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