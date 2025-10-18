TAT2149WT/00
Sićušne, ali moćne
Sa dizajnom koji pruža izuzetnu udobnost, ove sićušne potpuno bežične slušalice pružaju udobnost i dobar izgled za celodnevno korišćenje! Pružaju snagu koja ne prevazilazi njihovu veličinu, sa odličnim zvukom i dodatnim basom pri manjim jačinama. Izlazite? Futrola čak može da se zakači na privezak za ključeve.
Sićušne potpuno bežične slušalice
Futrola za punjenje koja može da se zakači na privezak za ključeve
Prirodan zvuk. Dinamičan bas.
Jasni pozivi
Naše najmanje potpuno bežične slušalice do sada imaju niskoprofilni dizajn za odlično prianjanje i doživljaj, čak i ako ih nosite ceo dan. Slušalice se smeštaju u spoljno uho, pa vrh ne ulazi u ušni kanal: ako vam je potrebno malo bolje prianjanje, dostupne su tri veličine silikonskih umetaka (priloženi su).
Ove potpuno bežične slušalice su možda male, ali nećete morati da pojačavate zvuk da biste dobili najbolji zvuk od njihovih drajvera od 10 mm. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću leve slušalice ili putem aplikacije Philips Headphones da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.
Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.
1.5
od 5
2
Komentari
Olek Maslanski
18/10/2025
Polska
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Mane
Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Datum upotrebe 2025-09-18
09/05/2026
България
Не съм доволна!
Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!
Mane
Не се прикрепя към ухото.
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09
Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки
Datum upotrebe 2026-05-09