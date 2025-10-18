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2000 seriesPotpuno bežične slušalice

TAT2149WT/00

1.5

| (2) Komentari

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna

Sićušne, ali moćne

Sa dizajnom koji pruža izuzetnu udobnost, ove sićušne potpuno bežične slušalice pružaju udobnost i dobar izgled za celodnevno korišćenje! Pružaju snagu koja ne prevazilazi njihovu veličinu, sa odličnim zvukom i dodatnim basom pri manjim jačinama. Izlazite? Futrola čak može da se zakači na privezak za ključeve.

Pogledajte sve prednosti

Sićušne, ali moćne

  • Sićušne potpuno bežične slušalice

  • Futrola za punjenje koja može da se zakači na privezak za ključeve

  • Prirodan zvuk. Dinamičan bas.

  • Jasni pozivi

Sićušne slušalice. Izuzetno udobno prianjanje.

Sićušne slušalice. Izuzetno udobno prianjanje.

Naše najmanje potpuno bežične slušalice do sada imaju niskoprofilni dizajn za odlično prianjanje i doživljaj, čak i ako ih nosite ceo dan. Slušalice se smeštaju u spoljno uho, pa vrh ne ulazi u ušni kanal: ako vam je potrebno malo bolje prianjanje, dostupne su tri veličine silikonskih umetaka (priloženi su).

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Odličan zvuk čak i pri maloj jačini zvuka uz Dynamic Bass

Ove potpuno bežične slušalice su možda male, ali nećete morati da pojačavate zvuk da biste dobili najbolji zvuk od njihovih drajvera od 10 mm. Aktivirajte Dynamic Bass pomoću leve slušalice ili putem aplikacije Philips Headphones da biste uživali u potpunoj snazi omiljenih bas deonica čak i kada slušate tiho.

Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.

Jasni pozivi. Sagovornik će čuti šta govorite.

Vaš glas će se jasno čuti tokom poziva. Namenski mikrofon beleži zvuk vašeg glasa, dok algoritam za redukovanje buke delimično utišava pozadinsku buku iz okruženja.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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1.5

od 5

2

Komentari

5
4
3

18/10/2025

Polska

Polska

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Nie trzymają się w uszach, nie polecam! Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach. Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Mane

Nie polecam, nie utrzymuje się w uszach.

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Datum upotrebe 2025-09-18

09/05/2026

България

България

Не съм доволна!

Днес закупих слушалките и съм много разочарована! Изобщо не мога да ги закрепя на ушите ми, следователно не мога да ги използвам. Не препоръчвам!

Mane

Не се прикрепя към ухото.

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

Ova recenzija je napisana za 2000 series TAT2149BK Истински безжични слушалки

Datum upotrebe 2026-05-09

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