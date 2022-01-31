2 godine garancije
Obustavljeno
TAT3216WT/00
Slušalice za unutrašnjost uha
Prenosivo kućište za punjenje
IPX5 zaštita od vode
Do 26 sati reprodukcije
Uz oznaku IPX5, ove potpuno bežične slušalice otporne su na uzastopno kvašenje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.
Ponesite muziku bilo gde. Dobijate odličan zvuk iz drajvera od 6 mm, kao i 6 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja. Potpuno napunjena futrola dodaje 18 sati reprodukcije. Za brzo pojačanje, stavite slušalice u futrolu na 15 minuta da biste dobili dodatni sat reprodukcije.
Obavljate puno poziva? Možete da udvostručite vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofon se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, a dovoljno je da ih jednostavno zamenite kada se baterija slušalice koju koristite skoro isprazni.
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Udobne in majhne
Baterija zdrži zelo dolgo, zvok je močan in čist. Polnilna škatla je manjhna, zato zasede malo prostora.
Prednosti
100%
Mane
ni
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3216WT Popolnoma brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3216WT Popolnoma brezžične slušalke