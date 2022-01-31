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  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
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  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
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  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
  • Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT3216WT/00

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.
Od telefonskog sastanka do plejlista u parku – ove potpuno bežične slušalice su tu kada vam trebaju. Ne smetaju im kiša niti znoj, a dobijate odličan zvuk i bezbedno prianjanje u ušima koje onemogućava ispadanje. Tu su i 24 sata reprodukcije sa futrolom.
Pogledajte sve prednosti

Bezbedno i udobno. Komande osetljive na dodir.

  • Slušalice za unutrašnjost uha

  • Prenosivo kućište za punjenje

  • IPX5 zaštita od vode

  • Do 26 sati reprodukcije

IPX5 otpornost na vodu i znoj

IPX5 otpornost na vodu i znoj

Uz oznaku IPX5, ove potpuno bežične slušalice otporne su na uzastopno kvašenje iz svih pravaca. Ne smeta im malo znoja i ne morate da brinete ako iznenada počne da pada kiša.

Prenosiva USB-C kućište za punjenje. Dodatnih 18 sati reprodukcije.

Prenosiva USB-C kućište za punjenje. Dodatnih 18 sati reprodukcije.

Ponesite muziku bilo gde. Dobijate odličan zvuk iz drajvera od 6 mm, kao i 6 sati reprodukcije pomoću jednog punjenja. Potpuno napunjena futrola dodaje 18 sati reprodukcije. Za brzo pojačanje, stavite slušalice u futrolu na 15 minuta da biste dobili dodatni sat reprodukcije.

Obavljajte pozive pomoću jedne slušalice. Mono režim.

Obavljajte pozive pomoću jedne slušalice. Mono režim.

Obavljate puno poziva? Možete da udvostručite vreme razgovora tako što ćete koristiti jednu slušalicu dok se druga puni. Mikrofon se automatski dodeljuje slušalici koju koristite, a dovoljno je da ih jednostavno zamenite kada se baterija slušalice koju koristite skoro isprazni.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Udobne in majhne

Baterija zdrži zelo dolgo, zvok je močan in čist. Polnilna škatla je manjhna, zato zasede malo prostora.

Prednosti

100%

Mane

ni

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3216WT Popolnoma brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3216WT Popolnoma brezžične slušalke

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