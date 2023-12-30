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  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
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  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete
  • Bogat zvuk gde god da krenete

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT3217WT/00

3
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Bogat zvuk gde god da krenete
Iskusite bogat zvuk muzike i kristalno jasne pozive pomoću ovih potpuno bežičnih slušalica. Udobne i pouzdane, sa kućištem za punjenje koja staje u džep! IPX5 otpornost za prskanje i znoj, uz vreme reprodukcije od 26 sati.
Pogledajte sve prednosti

Bogat zvuk gde god da krenete

  • Bogat zvuk

  • Jasni pozivi

  • IPX5 vodootpornost

  • Do 26 sati reprodukcije

Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

Bezbedno, udobno prianjanje u uvetu

Ove slušalice u obliku „štapa za hokej“ postavljaju se u ušni kanal i stvaraju zaptivanje koje prigušuje spoljnu buku. Snažni drajveri od 10 mm omogućavaju vam da uživate u bogatom, živopisnom zvuku. Uključeni su mekani, izmenjivi silikonski umeci u tri veličine.

2 ugrađena ENC mikrofona za jasne pozive

2 ugrađena ENC mikrofona za jasne pozive

ENC koristi algoritam za redukovanje buke sa dva mikrofona, za odličnu jasnoću poziva. Dva mikrofona efektivno smanjuju ambijentalnu buku da biste se jasno čuli sa sagovornikom. Ove potpuno bežične slušalice omogućavaju vam da jasno komunicirate svaki put!

Džepna USB-C futrola za punjenje

Džepna USB-C futrola za punjenje

Ponesite muziku svuda uz ovu džepno kućište za punjenje! Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjeno kućište dodaje još 20 sati. Za brzo dopunjavanje, punite slušalice 15 minuta za dodatni sat reprodukcije!

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

30/12/2023

Polska

Polska

TAT3217WT

Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.

Prednosti

Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria

Mane

BRAK

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

05/09/2025

Hrvatska

Hrvatska

Just buy JBL instead

I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.

Ova recenzija je napisana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

Ova recenzija je napisana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice

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