2 godine garancije
Obustavljeno
Bogat zvuk
Jasni pozivi
IPX5 vodootpornost
Do 26 sati reprodukcije
Ove slušalice u obliku „štapa za hokej“ postavljaju se u ušni kanal i stvaraju zaptivanje koje prigušuje spoljnu buku. Snažni drajveri od 10 mm omogućavaju vam da uživate u bogatom, živopisnom zvuku. Uključeni su mekani, izmenjivi silikonski umeci u tri veličine.
ENC koristi algoritam za redukovanje buke sa dva mikrofona, za odličnu jasnoću poziva. Dva mikrofona efektivno smanjuju ambijentalnu buku da biste se jasno čuli sa sagovornikom. Ove potpuno bežične slušalice omogućavaju vam da jasno komunicirate svaki put!
Ponesite muziku svuda uz ovu džepno kućište za punjenje! Potpuno napunjene slušalice pružaju 6 sati reprodukcije, a potpuno napunjeno kućište dodaje još 20 sati. Za brzo dopunjavanje, punite slušalice 15 minuta za dodatni sat reprodukcije!
3.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
FFX1
30/12/2023
Polska
TAT3217WT
Słuchawki są super. Dobrze trzymają się w uchu, dźwięk super ( dobre basy i sopran oraz są głośne ) Wygląd super. Bardzo łatwo się sparowały z telefon. Aplikacja do słuchawek prosta i dobra. Bateria długo trzyma Polecam.
Prednosti
Dźwięk, wygląd , jakość wykonania, aplikacja do słuchawek oraz bateria
Mane
BRAK
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3217WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Dexter822
05/09/2025
Hrvatska
Just buy JBL instead
I bought those earbuds couple years ago, and they are tormenting me ever since. Most of the time one earbud is not working. I guess because charging surface is too small, this earbuds are pure 100% garbage. I tried all Youtube tricks, I did clean them, nothing works. After years of torture I decided to buy JBL instead, best decision ever. Will never buy anything Philips in my life again.
Ova recenzija je napisana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice
Ova recenzija je napisana za TAT3217BK Potpuno bežične slušalice