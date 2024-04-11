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  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
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  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
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  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
  • Od muzike do poziva, jezdite kroz dan

Potpuno bežične slušalice

TAT3508WT/00

3.8
| (5) Komentari | 80% preporučuje ovaj proizvod

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Od muzike do poziva, jezdite kroz dan
Akcija ne prestaje! Ove potpuno bežične slušalice zvuče odlično i smanjuju buku vetra. Možete da se prepustite numerama i da uživate u jasnim pozivima u pokretu. Ubacite futrolu za punjenje u džep i budite bez brige ceo dan.
Pogledajte sve prednosti

Od muzike do poziva, jezdite kroz dan

  • Prirodni zvuk

  • Redukovanje buke

  • Jasniji pozivi u pokretu

  • Bluetooth LE Audio*

Uvek slušajte muziku. Redukovanje buke.

Uvek slušajte muziku. Redukovanje buke.

Redukovanje buke utišava spoljnu buku, uključujući vetar, pa možete da se usredsredite na numere ili pozive. Ostavite na automatskim postavkama ili koristite aplikaciju Philips Headphones za podešavanje. Želite da čujete više zvuka iz okruženja? Dodirnite slušalicu da biste aktivirali režim budnosti.

Jasniji pozivi u pokretu. Čućete se vi, a ne buka.

Jasniji pozivi u pokretu. Čućete se vi, a ne buka.

Kada ste na pozivu, namenski mikrofon registruje zvuk vašeg glasa, a algoritam veštačke inteligencije uklanja pozadinsku buku iz okruženja. Osoba sa kojom razgovarate će čuti vas, a ne saobraćaj ili žamor ljudi koji stoje pored vas!

Bolje povezivanje i zvuk. Bluetooth nove generacije*

Bolje povezivanje i zvuk. Bluetooth nove generacije*

Ove slušalice rade sa uređajima koji imaju podršku za Bluetooth LE zvuk i kodek LC3* kako biste dobili stabilniju vezu i primetno bolji zvuk. Kvalitet zvuka neće opasti ako strimujete muziku ili obavljate pozive u urbanim oblastima, a prilikom gledanja filmova i gejminga praktično nema.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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3.8

od 5

5

Komentari

80%

preporučuje ovaj proizvod

3
2

11/04/2024

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Fajne słychawki w dobrej cenie

Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam

Prednosti

dżwięk, redukcje szumów, EQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

16/10/2023

Polska

Polska

dobre słuchawki

Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)

Prednosti

bateria, muzyka

Mane

brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

23/03/2026

Polska

Polska

Verifikovani kupac

dobre słuchawki

Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.

Prednosti

dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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