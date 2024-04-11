2 godine garancije
Prirodni zvuk
Redukovanje buke
Jasniji pozivi u pokretu
Bluetooth LE Audio*
Redukovanje buke utišava spoljnu buku, uključujući vetar, pa možete da se usredsredite na numere ili pozive. Ostavite na automatskim postavkama ili koristite aplikaciju Philips Headphones za podešavanje. Želite da čujete više zvuka iz okruženja? Dodirnite slušalicu da biste aktivirali režim budnosti.
Kada ste na pozivu, namenski mikrofon registruje zvuk vašeg glasa, a algoritam veštačke inteligencije uklanja pozadinsku buku iz okruženja. Osoba sa kojom razgovarate će čuti vas, a ne saobraćaj ili žamor ljudi koji stoje pored vas!
Ove slušalice rade sa uređajima koji imaju podršku za Bluetooth LE zvuk i kodek LC3* kako biste dobili stabilniju vezu i primetno bolji zvuk. Kvalitet zvuka neće opasti ako strimujete muziku ili obavljate pozive u urbanim oblastima, a prilikom gledanja filmova i gejminga praktično nema.
3.8
od 5
5
Komentari
80%
preporučuje ovaj proizvod
dobromir007
11/04/2024
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Fajne słychawki w dobrej cenie
Całkiem fajne słuchawki w przystępnej cenie. Dźwięk bardzo przyjemny z możliwością regulacji EQ w aplikacji. Dobra redukcja szumów otoczenia, a po włączeniu aktywnej redukcji jest naprawdę bardzo dobrze na czym dodatkowo zyskuje dźwięk. Możliwe jest włączenie "kontroli otoczenia" wówczas słuchawki wyłapują dźwięki rozmów i inne "gwałtowne" zdarzenia. Redukcja szumów wiatru też działa dość dobrze. Bardzo szybko łączą się ze sobą jak i z urządzeniem. Akumulatory przy moin słuchaniu około 25% głośności wystarczają na około 7,5 godziny. Polecam
Prednosti
dżwięk, redukcje szumów, EQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Włodek52
16/10/2023
Polska
dobre słuchawki
Bardzo fajne słuchawki - lekkie i nie wypadają z ucha. Muzyka jest czysta i mocny bas. Etui jest małe i mieści się wszędzie . Słuchawki na rower idealne :)
Prednosti
bateria, muzyka
Mane
brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3508BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Boruś-
23/03/2026
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
dobre słuchawki
Produkt dobry, ładny, ale brakuje trochę głośności.
Prednosti
dobry dżwięk, estetyka, łatwość parowania
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT3508WT Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Potrebno je ažuriranje softvera. Aplikacija Philips Headphones poslaće vam obaveštenje kada najnovija verzija softvera bude dostupna.