2 godine garancije
Obustavljeno
TAT8506BK/00
Noise Canceling Pro
Smanjenje buke vetra
Sofisticirani dizajn
Univerzalno prianjanje
Usredsredite se na zvukove koje želite da slušate. Hibridno redukovanje buke koristi više mikrofona i naprednu obradu zvuka za filtriranje spoljne buke. Možete da aktivirate Awareness režim tako što ćete dodirnuti slušalicu, a smanjenjem buke vetra možete da upravljate pomoću aplikacije Philips Headphones.
Bez obzira na to da li slušate numeru ili potkast, savršeno doterani drajveri od 13 mm daju bogat bas i uzbudljivu jasnoću. Zvuk se pauzira ako izvadite slušalicu, a automatski se bira najbolji kodek za vaš iOS ili Android uređaj. Uživaćete u vrhunskom zvuku, bez obzira na to koju uslugu za strimovanje koristite.
Kružni dizajn ovih slušalica zaista privlači poglede, a možete da izaberete tamnu ili svetlu kombinaciju boja u skladu sa svojim izgledom. Silikonski umeci u šest veličina i dodatni par od prilagodljive pene garantuju bezbedno, udobno prianjanje.
Nagrade
4.0
od 5
4
Komentari
R.S.B
31/01/2022
Slovenija
Odlične ANC slušalke
Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.
Prednosti
Design
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke
Audiofil34
28/10/2023
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Świetne słuchawki, godne polecenia.
Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.
Prednosti
Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.
Mane
Brak
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
AndFil
26/06/2023
Polska
Super i bardzo polecam
Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam
Prednosti
Super dźwięk i super jakość
Mane
Brak
Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless
Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless