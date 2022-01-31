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  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
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  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom
  • Prepustite se sa stilom

Obustavljeno

Potpuno bežične slušalice

TAT8506BK/00

4
| (4) Komentari

1 nagrada

Dostupno kod

Bela
Bela
Crna
Crna
Prepustite se sa stilom
Slušajte onako kako bi trebalo uz potpuno bežične slušalice koje podjednako dobro zvuče i izgledaju. Noise Canceling Pro blokira spoljnu buku, pa možete da se prepustite potkastima i plejlistama. Obavljate poziv napolju? Jasno će vas čuti, čak i ako je vetrovito.
Pogledajte sve prednosti

Prepustite se sa stilom

  • Noise Canceling Pro

  • Smanjenje buke vetra

  • Sofisticirani dizajn

  • Univerzalno prianjanje

Usredsredite se na ono što želite. Noise Canceling Pro

Usredsredite se na ono što želite. Noise Canceling Pro

Usredsredite se na zvukove koje želite da slušate. Hibridno redukovanje buke koristi više mikrofona i naprednu obradu zvuka za filtriranje spoljne buke. Možete da aktivirate Awareness režim tako što ćete dodirnuti slušalicu, a smanjenjem buke vetra možete da upravljate pomoću aplikacije Philips Headphones.

Detaljan zvuk. Bogat bas.

Detaljan zvuk. Bogat bas.

Bez obzira na to da li slušate numeru ili potkast, savršeno doterani drajveri od 13 mm daju bogat bas i uzbudljivu jasnoću. Zvuk se pauzira ako izvadite slušalicu, a automatski se bira najbolji kodek za vaš iOS ili Android uređaj. Uživaćete u vrhunskom zvuku, bez obzira na to koju uslugu za strimovanje koristite.

Prefinjeni kružni dizajn. Savršeno udobno prianjanje.

Prefinjeni kružni dizajn. Savršeno udobno prianjanje.

Kružni dizajn ovih slušalica zaista privlači poglede, a možete da izaberete tamnu ili svetlu kombinaciju boja u skladu sa svojim izgledom. Silikonski umeci u šest veličina i dodatni par od prilagodljive pene garantuju bezbedno, udobno prianjanje.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image AWARD-3112060

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
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4.0

od 5

4

Komentari

4
3
2

31/01/2022

Slovenija

Slovenija

Odlične ANC slušalke

Vrhunski zvok, z obvladljivimi basi. ANC dobro deluje. Dobro stojijo v ušesih. prav tako se da nastaviti da se slišijo zvoki iz okolice.

Prednosti

Design

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT8506WT Popolnoma brezžične slušalke

28/10/2023

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Świetne słuchawki, godne polecenia.

Zdumiewająco czysty dźwięk ze znakomitymi basami. Bardzo dobry stosunek jakości do ceny.

Prednosti

Czysty dźwięk, doskonały bas, bardzo czule mikrofony, szybkie lądowanie, bezproblemowe połączenie poprzez Bluetooth, kilka rozmiarów nakładek.

Mane

Brak

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

26/06/2023

Polska

Polska

Super i bardzo polecam

Philips moim zdaniem należy do czołówki producentów słuchawek dokanałowych i dousznych z generacji na generację słuchawki są lepsze i bardzo dobre. Polecam zainstalować aplikację dedykowaną dla danych słuchawek dźwięk będzie jeszcze lepszy i do wyboru w zależności od własnych preferencji bas wysokie i inne ustawienia można ustawić według własnych upodobań w bardzo łatwy sposób. Słuchawki naprawdę super z czołówki producentów światowych nic tylko polecam i bardzo gorąco polecam

Prednosti

Super dźwięk i super jakość

Mane

Brak

Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

Ova recenzija je napisana za TAT8506BK Słuchawki bezprzewodowe true wireless

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  • Posebne ponude
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