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Slušalice sa mikrofonom

TAUH201WT/00

5
| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Vreme za vas
Kreirajte svoj prostor. Ove slušalice koje se nose na ušima daju jasan zvuk i snažan bas. Traka za glavu je toliko lagana da ćete je jedva osetiti. Ravni kabl sprečava uplitanje. Jastučići za uši su mekani i potpuno se sklapaju kada poželite da ih ponesete.
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Vreme za vas

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Prozračni jastučići za uši

  • Kompaktno sklopive

Gajtan od 1,2 m idealan je za korišćenje na otvorenom

Idealna dužina gajtana pruža Vam slobodu gde ćete staviti audio uređaj.

Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm. Čist zvuk. Snažan bas.

Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju čist zvuk i snažan bas.

Ugrađeni mikrofon sa redukovanjem eha, za jasan zvuk.

Ugrađeni mikrofon sa redukovanjem eha održava zvuk jasnim kada želite da pričate.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

02/03/2022

България

България

Verifikovani kupac

Срахотен продукт!

От много време се доверявам на уредите с марка Philips и за пореден път направих правилният избор със самобръсначката One blade.Лесно и прецизно бръснене и оформяне на брада,Добри резултати при използването му и върху цяло тяло.Лесна подръжка и дълга употреба с едно зареждане!Страхотен продукт който препоръчвам на бъдещите ви клиенти!

Prednosti

Лек,удобен и прецизен!

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Слушалки с микрофон

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Слушалки с микрофон

23/04/2020

Polska

Polska

Philips zaposleni

super stosunek ceny do jakości

[Employee of philipsglobal] Słuchawki kupiłem z racji, że stare nagle odmówiły posłuszeństwa. Za te pieniądze nie spodziewałem się szału. Zdziwiły mnie na plus, aktualnie służą jako odsłuch podczas nagrywania wokali :)

Prednosti

cena, brzmienie, wytrzymałość

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH201BK Słuchawki z mikrofonem

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  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana