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Obustavljeno

Bežične slušalice

TAUH202BK/00

4.3
| (24) Komentari | 83% preporučuje ovaj proizvod
Spremite se za slušanje
Vrhunske plejliste. Najnoviji podcast sadržaji. Ove bežične slušalice koje se nose na ušima daju jasan zvuk i snažan bas. Traka za glavu je toliko lagana da ćete je jedva osetiti, a jastučići za uši se potpuno sklapaju. Dobijate 15 sati reprodukcije. Sasvim dovoljno za dan. Ili noć.
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Spremite se za slušanje

  • Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn

  • Nošenje na ušima

  • Do 15 sati reprodukcije

  • Kompaktno sklopive

15 sati reprodukcije. Sasvim dovoljno za dan. Ili noć.

Dobijate 15 sati reprodukcije, a neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju čist zvuk i snažan bas. Za potpuno punjenje potrebno je između 2 i 3 sata.

Punjenje traje 2–3 sata.

Za potpuno punjenje potrebno je između 2 i 3 sata.

Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm. Čist zvuk. Snažan bas.

Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju čist zvuk i snažan bas.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.3

od 5

24

Komentari

83%

preporučuje ovaj proizvod

07/09/2022

България

България

Verifikovani kupac

Най-добрите слушалки

Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.

Prednosti

Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Безжични слушалки

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Безжични слушалки

01/09/2023

Україна

Україна

Verifikovani kupac

Навушниками задоволений!

Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH202BK Бездротові навушники

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAUH202BK Бездротові навушники

24/11/2020

Polska

Polska

Dobry zakup

Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.

Prednosti

jakość, cena

Mane

brak

Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe

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  • Povrat u roku od 30 dana