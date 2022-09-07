2 godine garancije
Obustavljeno
Drajveri od 32 mm / zatvoreni dizajn
Nošenje na ušima
Do 15 sati reprodukcije
Kompaktno sklopive
Dobijate 15 sati reprodukcije, a neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju čist zvuk i snažan bas. Za potpuno punjenje potrebno je između 2 i 3 sata.
Za potpuno punjenje potrebno je između 2 i 3 sata.
Neodimijumski akustički drajveri od 32 mm daju čist zvuk i snažan bas.
4.3
od 5
24
Komentari
83%
preporučuje ovaj proizvod
misskrisa
07/09/2022
България
Verifikovani kupac
Най-добрите слушалки
Слушалките са много удобни и напълно си покриват характеристиката.Звучат много добре и не тежат изобщо на главата.
Prednosti
Голям обхват, много добър звук и добре покриват ушите
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Безжични слушалки
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Безжични слушалки
Kozhokar
01/09/2023
Україна
Deo promocije
Verifikovani kupac
Навушниками задоволений!
Користуюсь навушниками не багато часу але дуже ними задоволенний.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH202BK Бездротові навушники
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAUH202BK Бездротові навушники
frog336
24/11/2020
Polska
Dobry zakup
Super jakość w tej cenie. Słuchawki bardzo dobrze grają, dźwięk jest czysty i mocny. Długo trzymają na baterii a etui ładujące ratuje kiedy zaczną się rozładowywać. W tym przedziale cenowym najlepszy wybór.
Prednosti
jakość, cena
Mane
brak
Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe
Ova recenzija je napisana za TAUH202WT Słuchawki bezprzewodowe