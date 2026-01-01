Bluetooth® 5.4 za stabilnu vezu većeg dometa

Ovaj radio klasičnog izgleda nudi mnogo više od slušanja radio-stanica. Bluetooth® 5.4 povezivanje omogućava vam da sa pametnog uređaja na radio strimujete podkaste, plejliste i još mnogo toga. Uživaćete u stabilnoj vezi i zvuku visokog kvaliteta, čak i ako se plejlista strimuje sa telefona koji ste ostavili u drugoj sobi.