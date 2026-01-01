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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
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  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet
  • The Janet

RetroPrenosivi radio

TAV2000FB/00

The Janet

Poezija za oči i uši! Ovaj prenosivi kućni radio osmišljen je da oduševi svojim upečatljivim izgledom i bogatim, toplim zvukom. Uživajte u kristalno čistom FM radiju i lako strimujte plejliste: tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.

Pogledajte sve prednosti

The Janet

  • Klasičan dizajn, moderan zvuk

  • Digitalno FM podešavanje

  • Bluetooth® 5.4

  • Baterija koju korisnik može da zameni

Izgled iz prošlih vremena, zvuk današnjice

Izgled iz prošlih vremena, zvuk današnjice

Privući će vas klasičan dizajn, a zadržaće vas topao zvuk. Ovaj prenosni radio vraća zaobljeni dizajn i taktilno dugme za jačinu zvuka sa radio-aparata iz 1950-ih, uz dodatak toplog i iznenađujuće moćnog zvuka iz zvučnika punog opsega od 2.5”. To je savršen spoj nasleđa i inovacije.

Digitalni FM tjuner sa do 20 memorisanih stanica

Digitalni FM tjuner sa do 20 memorisanih stanica

Muzika, vesti, drama ili sport? Šta god da volite da slušate, ovaj FM radio pruža kristalno jasan prijem zahvaljujući teleskopskoj anteni. Digitalno podešavanje izuzetno olakšava pronalaženje stanica—uz to možete da sačuvate 20 stanica i dodelite dve omiljene tasterima za brzi pristup označenim brojevima 1 i 2 na prednjoj strani radija.

Bluetooth® 5.4 za stabilnu vezu većeg dometa

Bluetooth® 5.4 za stabilnu vezu većeg dometa

Ovaj radio klasičnog izgleda nudi mnogo više od slušanja radio-stanica. Bluetooth® 5.4 povezivanje omogućava vam da sa pametnog uređaja na radio strimujete podkaste, plejliste i još mnogo toga. Uživaćete u stabilnoj vezi i zvuku visokog kvaliteta, čak i ako se plejlista strimuje sa telefona koji ste ostavili u drugoj sobi.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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