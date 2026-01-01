TAV2000FB/00
The Janet
Poezija za oči i uši! Ovaj prenosivi kućni radio osmišljen je da oduševi svojim upečatljivim izgledom i bogatim, toplim zvukom. Uživajte u kristalno čistom FM radiju i lako strimujte plejliste: tu je i priključak za slušalice za privatno slušanje.
Klasičan dizajn, moderan zvuk
Digitalno FM podešavanje
Bluetooth® 5.4
Baterija koju korisnik može da zameni
Privući će vas klasičan dizajn, a zadržaće vas topao zvuk. Ovaj prenosni radio vraća zaobljeni dizajn i taktilno dugme za jačinu zvuka sa radio-aparata iz 1950-ih, uz dodatak toplog i iznenađujuće moćnog zvuka iz zvučnika punog opsega od 2.5”. To je savršen spoj nasleđa i inovacije.
Muzika, vesti, drama ili sport? Šta god da volite da slušate, ovaj FM radio pruža kristalno jasan prijem zahvaljujući teleskopskoj anteni. Digitalno podešavanje izuzetno olakšava pronalaženje stanica—uz to možete da sačuvate 20 stanica i dodelite dve omiljene tasterima za brzi pristup označenim brojevima 1 i 2 na prednjoj strani radija.
Ovaj radio klasičnog izgleda nudi mnogo više od slušanja radio-stanica. Bluetooth® 5.4 povezivanje omogućava vam da sa pametnog uređaja na radio strimujete podkaste, plejliste i još mnogo toga. Uživaćete u stabilnoj vezi i zvuku visokog kvaliteta, čak i ako se plejlista strimuje sa telefona koji ste ostavili u drugoj sobi.
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