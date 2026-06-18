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Retro Prenosivi radio

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RetroPrenosivi radio

TAV2000FB/00

Retro Prenosivi radio

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Podržava kontrolu odabranih modela Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikrosistema, CD soundmachine uređaja i prenosivih radio uređaja.

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Aplikacija Philips Entertainment

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 3.5 MB
  • 18 June 2026

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 517.2 kB
  • 29 August 2026

Garancija i servis

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Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

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