Gramofon sa 2 brzine i remenskim pogonom. Napravljen da izdrži snagu.

Možete vrteti vinil ploče na 33 1/3 ili 45 o/min na tanjiru od livenog aluminijuma, a poklopac za prašinu se može skinuti ako vam se The Tina više sviđa bez njega. Aluminijumska ručka sa protivtegom i antivibracioni mehanizam osiguravaju da zamenljiva Audio-Technica igla tačno prati brazde: pri maksimalnoj jačini, žurka će skakati, ali vaše ploče neće.