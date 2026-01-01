2 godine garancije
TAV9000D/10
Retro dizajn, moderan zvuk
Maks. 240 W (120 W RMS)
Gramofon sa 2 brzine
DAB+/FM, Bluetooth® 5.4
Upečatljivi izgled iz sredine prošlog veka odaje počast legendarnim Philips radio dizajnerskim rešenjima iz 1930-ih i 1950-ih, dok vas bogat i moćan zvuk prizemljuje u sadašnjost. Retro detalji poput drvenog kućišta i udubljene rešetke zvučnika savršeno se uklapaju sa modernim pogodnostima kao što su Bluetooth® i naša praktična prateća aplikacija.
Prepustite se moćnom zvuku od 240 W maksimalne snage (120 W RMS) bogatog, toplog zvuka prilikom strimovanja ili uživanja uz radio – i 120 W maksimalne snage (60 W RMS) kada vrtite ploče. Dva velika drajvera i dva visokotonca u kombinaciji sa bas vuferom i bas-refleks portom ispunjavaju vazduh visokim tonovima koji se uzdižu, izražajnim srednjim tonovima i kontrolisanim, moćnim niskim tonovima.
Možete vrteti vinil ploče na 33 1/3 ili 45 o/min na tanjiru od livenog aluminijuma, a poklopac za prašinu se može skinuti ako vam se The Tina više sviđa bez njega. Aluminijumska ručka sa protivtegom i antivibracioni mehanizam osiguravaju da zamenljiva Audio-Technica igla tačno prati brazde: pri maksimalnoj jačini, žurka će skakati, ali vaše ploče neće.
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