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Retro Bluetooth® gramofon

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RetroBluetooth® gramofon

TAV9000D/10

Retro Bluetooth® gramofon

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Aplikacija Philips Entertainment

Podržava kontrolu odabranih modela Philips Bluetooth zvučnika, soundbarova, party zvučnika, mikrosistema, CD soundmachine uređaja i prenosivih radio uređaja.

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Aplikacija Philips Entertainment

Uputstva i Dokumentacija

Korisnički priručnik

  • PDF datoteka, 15 MB
  • 20 November 2025

Lokalizovani komercijalni letak

  • PDF datoteka, 1.1 MB
  • 2 March 2026

Garancija i servis

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Garancija

Smernice naše garancije za proizvode

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