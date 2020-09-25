ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

Registracija garancije

Sve serije

  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Stil života proizvoda
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Fotografija proizvoda s prednje strane
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Alternativna fotografija proizvoda
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Fotografija emocionalnog značaja
  • Fotografija proizvoda u upotrebi
  • Stil života proizvoda

Obustavljeno

Originalni radio

TAVS700/10

5

| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Doživite legendu

Autentični stil iz pedesetih godina prošlog veka uparen je sa modernim performansama u ovom Bluetooth radiju koji se napaja iz električne mreže. Drveno kućište, bakarni točkići i ekran sa mogućnošću prigušivanja čine ga savršenim centralnim predmetom u svakoj prostoriji. Digitalni radio tjuner pruža jasan prijem.

Pogledajte sve prednosti

Doživite legendu

  • Bluetooth®

  • Izlazna snaga od 20 W

Retro drveno kućište. Detalji iz 50-ih godina

Ovaj Bluetooth radio odaje počast kultnom stonom radio aparatu Philips Philetta 254. Retro drveno kućište odiše šarmom. Detalji iz pedesetih godina prošlog veka kod dva regulatora i mrežici zvučnika vraćaju vas u eru kada su džez i rokenrol vladali etrom.

Veliki, jasni digitalni displej za sat. Može da se priguši.

Veliki, jasni digitalni displej za sat omogućava prigušivanje, pa lako možete da pronađete nivo koji je odgovarajuć za vašu prostoriju. Kada sunce zađe, pritisnite točkić menija da biste pristupili i promenili intenzitet osvetljenja.

DAB+ i FM digitalni radio sa memorijom

Ovaj retro radio ima digitalni FM radio tjuner– i Bluetooth vezu za strimovanje sa mobilnih uređaja. Digitalni radio tjuner daje kristalno jasan prijem. Omiljene stanice možete da smestite u 20 FM i 20 DAB mesta u memorija

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

25/09/2020

Hrvatska

Hrvatska

Genijalni proizvod

Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!

Prednosti

Dizajn kvaliteta zvuk

Mane

Ništa

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-08-25

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-08-25

03/07/2020

Slovenija

Slovenija

čudovit izgled - Retro

kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.

Prednosti

retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-03-03

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-03-03

18/05/2020

Slovenija

Slovenija

Top izdelek za ljudi z nostalgijo

Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.

Prednosti

Zvok, ura, nastavitve

Mane

alarm

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-04-18

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio

Datum upotrebe 2020-04-18

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije (na osnovu mojih željenih postavki i ponašanja) o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Lako mogu da opozovem prijavu bilo kada.

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana