Obustavljeno
Doživite legendu
Autentični stil iz pedesetih godina prošlog veka uparen je sa modernim performansama u ovom Bluetooth radiju koji se napaja iz električne mreže. Drveno kućište, bakarni točkići i ekran sa mogućnošću prigušivanja čine ga savršenim centralnim predmetom u svakoj prostoriji. Digitalni radio tjuner pruža jasan prijem.
Bluetooth®
Izlazna snaga od 20 W
Ovaj Bluetooth radio odaje počast kultnom stonom radio aparatu Philips Philetta 254. Retro drveno kućište odiše šarmom. Detalji iz pedesetih godina prošlog veka kod dva regulatora i mrežici zvučnika vraćaju vas u eru kada su džez i rokenrol vladali etrom.
Veliki, jasni digitalni displej za sat omogućava prigušivanje, pa lako možete da pronađete nivo koji je odgovarajuć za vašu prostoriju. Kada sunce zađe, pritisnite točkić menija da biste pristupili i promenili intenzitet osvetljenja.
Ovaj retro radio ima digitalni FM radio tjuner– i Bluetooth vezu za strimovanje sa mobilnih uređaja. Digitalni radio tjuner daje kristalno jasan prijem. Omiljene stanice možete da smestite u 20 FM i 20 DAB mesta u memorija
5.0
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Gigi49
25/09/2020
Hrvatska
Genijalni proizvod
Iznad svih očekivanja, vrhunski dizajn i zvuk. Da mogu dati 10 zvjezdica dao bih!!! Obavezno milje staviti na radio!
Prednosti
Dizajn kvaliteta zvuk
Mane
Ništa
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-08-25
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-08-25
Zebra54321
03/07/2020
Slovenija
čudovit izgled - Retro
kupili smo ga zaradi Retro izgleda. Res deluje kvalitetno, ima presenetljivo dober zvok za to velikost radia. DAB sprejemnik omogoča res odličen signal in kvaliteto zvoka. Se pa dejansko več kot radio nanj povezujemo z Bluetooth povezavo preko mobilnika.
Prednosti
retro izgled, odličen zvok, Bluetooth povezava
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-03-03
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-03-03
monka1969
18/05/2020
Slovenija
Top izdelek za ljudi z nostalgijo
Vizualno zelo všečen radio. Tudi nastavitev funkcij zelo enostavna - kljub temu, da sta 2 gumbka. Glede na to, da ima uro, pogrešam alarm. Praktičen bi bil tudi daljinec. Glasnost pa top.
Prednosti
Zvok, ura, nastavitve
Mane
alarm
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-04-18
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za TAVS700 Originalni radio
Datum upotrebe 2020-04-18