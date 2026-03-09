2 year warranty
Novo
TAZ2500/10
CD plejer sa više izvora
CD-ovi, DAB+/FM radio, USB
Bluetooth® 6.0, audio ulaz
Ugrađen kasetofon
Bilo da otkrivate radost fizičkih CD-ova po prvi put, ili ponovo, ovaj CD plejer sa gornjim punjenjem je odličan izbor za opušteno slušanje. Može da čita bilo koju vrstu CD formata, a ručka za nošenje olakšava premeštanje. Jednostavno ga uključite u utičnicu za naizmeničnu struju ili umetnite šest baterija* (tip R14 C) i iznesite ga napolje.
Kada želite da prihvatite izvor muzike koji postoji duže od CD-ova, digitalni tjuner olakšava pronalaženje DAB+ ili FM radio stanica koje ćete voleti. Možete podesiti do 20 DAB+ i 20 FM memorisanih stanica za stanice koje često slušate.
Želite da koristite ovaj CD plejer kao prenosivi zvučnik? Bluetooth® povezivanje vam omogućava da strimujete zvuke direktno na plejer sa kompatibilnog pametnog uređaja, a Dynamic Bass Boost će prodrmati vaše omiljene bas linije.
Ovaj proizvod ima odeljak za baterije, ali baterije nisu priložene. Kupite ih odvojeno.