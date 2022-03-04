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  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
  • Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma

Obustavljeno

FidelioSlušalice

X2HR/00

4.4
| (7) Komentari
Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma
Slušalice Fidelio X2HR pružaju autentičan doživljaj slušanja, uz izvanredan zvuk i udobnost, u udobnosti doma. Prepustite se besprekornim zvučnim detaljima i prilagođenom dizajnu koji je osmišljen za potpuno uživanje.
Pogledajte sve prednosti

Zvuk visokog kvaliteta u udobnosti doma

  • Zvuk visokog kvaliteta

  • Nošenje preko ušiju

  • Akustički otvoreni dizajn

  • Prozračni jastučići za uši

Priložen je adapter 3,5 mm na 6,3 mm

Snažni neodimijumski drajveri od 50 mm, za širok i precizan opseg

Snažni neodimijumski drajveri od 50 mm, za širok i precizan opseg

Svaki zvučnik se pažljivo ručno bira, doteruje i testira, pa se uparuje za najdetaljniji prirodni zvuk. Drajveri od 50 mm koriste neodimijumske magnete velike snage, za reprodukciju kompletne dinamike muzike, kao i dobro balansiranog jasnog basa, preciznog srednjeg opsega i besprekornih visokih frekvencija.

Akustička otvorena arhitektura za besprekornu vernost zvuka

Akustička otvorena arhitektura za besprekornu vernost zvuka

Akustička otvorena arhitektura eliminiše nagomilavanje pritiska iza drajvera, što membrani omogućava sasvim dovoljno slobodnog kretanja, uz značajno povećavanje transparentnosti zvuka i umekšavanje proširenog opsega visokih frekvencija.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

7

Komentari

4
3
2

04/03/2022

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod!

Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti

Prednosti

Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići

Mane

Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Headphones

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Headphones

22/01/2023

Polska

Polska

Verifikovani kupac

Słuchawki godne polecenia

Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.

Prednosti

-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla

Mane

-Nie znalazłem

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Słuchawki

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Słuchawki

28/05/2022

Česká republika

Česká republika

Verifikovani kupac

Vynikající sluchátka

Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.

Prednosti

Zvuk, pohodlí, kvalita

Mane

Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Sluchátka

Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Sluchátka

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  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana