2 godine garancije
Obustavljeno
X2HR/00
Zvuk visokog kvaliteta
Nošenje preko ušiju
Akustički otvoreni dizajn
Prozračni jastučići za uši
Svaki zvučnik se pažljivo ručno bira, doteruje i testira, pa se uparuje za najdetaljniji prirodni zvuk. Drajveri od 50 mm koriste neodimijumske magnete velike snage, za reprodukciju kompletne dinamike muzike, kao i dobro balansiranog jasnog basa, preciznog srednjeg opsega i besprekornih visokih frekvencija.
Akustička otvorena arhitektura eliminiše nagomilavanje pritiska iza drajvera, što membrani omogućava sasvim dovoljno slobodnog kretanja, uz značajno povećavanje transparentnosti zvuka i umekšavanje proširenog opsega visokih frekvencija.
4.4
od 5
7
Komentari
zBunjo
04/03/2022
Hrvatska
Vrhunski proizvod!
Vrhunski proizvod za sve Hi-Fi entuzijaste i ljubitelje dobroga (u ovome slučaju - vrhunskoga!) zvuka. Pa čak i za one koji muziku slušaju s mobitela i/ili tableta - iako će u tom slučaju razgolititi lošu kompresiju mp3 fajlova. S ovim slušalicama nećete pogriješiti
Prednosti
Zvuk / Izrada / Kvalitetni materijali / Promjenjivi kabel / Zamjenjivi jastučići
Mane
Ništa (ev. bi jastučići mogli biti od kože umjesto baršuna)
Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Headphones
Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Headphones
KonradZ7
22/01/2023
Polska
Deo promocije
Verifikovani kupac
Słuchawki godne polecenia
Używam słuchawek przede wszystkim do grania w gry,muzyki i do oglądania filmów. Sprawują się bardzo dobrze a wykonanie jest pierwsza klasa.
Prednosti
-Jakość wykonania, brzmienie, wygląd, długość kabla
Mane
-Nie znalazłem
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Słuchawki
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Słuchawki
audiofil35
28/05/2022
Česká republika
Deo promocije
Verifikovani kupac
Vynikající sluchátka
Skvělé, hluboké, lehce zvýrazněné ale nikdy ne přehnané basy. Přirozeně znějící středy. Lehká "jiskra" ve výškách, které jsou také lehce zvýrazněné, ale nikdy ne moc. Velmi pohodlné a moc se mi líbí jejich vzhled. Za něco málo přes 90 Euro na německém Amazonu naprostá pecka, protože jsou celkově na úrovni sluchátek za 4x tolik.
Prednosti
Zvuk, pohodlí, kvalita
Mane
Vzhledem k tomu, že to jsou to sluchátka na domácí hi-fi poslech, tak nemůžu nic považovat jako nevýhodu (věci jako velikost a drátovost) a vzhledem ke kvalitě zvuku nemůžu považovat za nevýhodu to, že nejsou uzavřené (neizolují)
Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Sluchátka
Ova recenzija je napisana za Fidelio X2HR Sluchátka