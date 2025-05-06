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  • UV Power punjač
  • UV Power punjač

UV Power ChargerRadi sa i9000 Prestige Ultra aparatom za brijanje

XA90/00

4.6
| (167) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod
UV Power punjač
Istovremeno punite i dezinfikujte aparat za brijanje. Ubija 99,99% bakterija*.
Pogledajte sve prednosti
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Kompatibilno sa i9000 Prestige Ultra aparatom za brijanje

UV Power punjač

  • Dezinfikuje za 10 min pomoću UV svetlosti

  • Punjenje za do 6 nedelja brijanja

  • Pogodno za putovanja

Prva futrola za aparat za brijanje na svetu sa UV Power punjačem

Prva futrola za aparat za brijanje na svetu sa UV Power punjačem

Ubija 99,99% bakterija*. Dezinfikuje za 10 minuta pomoću UV svetlosti. Istovremeno punite i dezinfikujte aparat za brijanje

Pogodno za putovanja

Pogodno za putovanja

Štiti aparat za brijanje od oštećenja i ogrebotina.

Duže trajanje napajanja

Punjenje za do 6 nedelja brijanja. Snažna litijum-jonska baterija od 2.600 mAh.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

167

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

06/05/2025

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski uređaj, sve preporuke

model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

18/04/2026

България

България

Philips zaposleni

Заслужава си!

[Employee of philipsglobal] Изключително удоволствие! Заслужава си напълно!Струва си.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

17/05/2026

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Bez zapaleneho krku po holeni

Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček

Prednosti

Kvalitné holenie, výborná výdrž

Mane

Neeko náplň na čistenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

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  1. Ubija 99,9% bakterija Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na površini aparata za brijanje za 10 min, na osnovu testiranja laboratorije treće strane.