2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Dezinfikuje za 10 min pomoću UV svetlosti
Punjenje za do 6 nedelja brijanja
Pogodno za putovanja
Ubija 99,99% bakterija*. Dezinfikuje za 10 minuta pomoću UV svetlosti. Istovremeno punite i dezinfikujte aparat za brijanje
Štiti aparat za brijanje od oštećenja i ogrebotina.
Punjenje za do 6 nedelja brijanja. Snažna litijum-jonska baterija od 2.600 mAh.
4.6
od 5
167
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Split Ante
06/05/2025
Hrvatska
vrhunski uređaj, sve preporuke
model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
18/04/2026
България
Philips zaposleni
Заслужава си!
[Employee of philipsglobal] Изключително удоволствие! Заслужава си напълно!Струва си.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro
Mm50
17/05/2026
Slovensko
Verifikovani kupac
Bez zapaleneho krku po holeni
Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček
Prednosti
Kvalitné holenie, výborná výdrž
Mane
Neeko náplň na čistenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Ubija 99,9% bakterija Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na površini aparata za brijanje za 10 min, na osnovu testiranja laboratorije treće strane.