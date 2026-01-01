Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.

Uživajte u našem Philips usisivaču bez kese serije 1000 koji pokreću tehnologija PowerCyclone 3 i snažni motor. Temeljno usisajte bilo koju vrstu poda pomoću našeg višenamenskog usisnog nastavka. Kada završite, istresite prašinu direktno u kantu. Bez kesa. Minimalno prostora, lako odlaganje.