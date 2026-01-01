2 godine garancije
XB1042/10
1200 W
PowerCyclone 3
Višenamenski usisni nastavak
Usisni nastavak za nameštaj od 90 mm
Uživajte u odličnoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 1200 W. Efektivno uklanja prašinu sa tvrdih podova i tepiha, za svežinu i čistoću u vašem domu.
Tehnologija PowerCyclone 3 ubrzava vazduh u ciklonskoj komori i efikasno odvaja prašinu od vazduha radi dužeg održavanja snažnih performansi.
Efektivno čistite različite vrste podova pomoću višenamenskog usisnog nastavka. Zaštitite tvrde podove korišćenjem četki, pa pređite na glatku ploču za čišćenje tepiha.
Komentari
IEC vrednost ulazne snage predstavlja prosečnu snagu, a uređaj može da dobije maksimalno < 1200 W
Testirano u skladu sa standardom EN:60312-12017.