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Sve serije

  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
  • Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.

Serija 1000Usisivač bez kese

XB1042/10

Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.
Uživajte u našem Philips usisivaču bez kese serije 1000 koji pokreću tehnologija PowerCyclone 3 i snažni motor. Temeljno usisajte bilo koju vrstu poda pomoću našeg višenamenskog usisnog nastavka. Kada završite, istresite prašinu direktno u kantu. Bez kesa. Minimalno prostora, lako odlaganje.
Pogledajte sve prednosti

Sa odličnom usisnom snagom i praktičnim dizajnom

Kompaktne dimenzije. Velika snaga u radu.

  • 1200 W

  • PowerCyclone 3

  • Višenamenski usisni nastavak

  • Usisni nastavak za nameštaj od 90 mm

Motor od 1200 W garantuje moćne performanse

Motor od 1200 W garantuje moćne performanse

Uživajte u odličnoj snazi usisavanja zahvaljujući motoru od 1200 W. Efektivno uklanja prašinu sa tvrdih podova i tepiha, za svežinu i čistoću u vašem domu.

PowerCyclone 3 održava odlične performanse tokom dužeg vremena

PowerCyclone 3 održava odlične performanse tokom dužeg vremena

Tehnologija PowerCyclone 3 ubrzava vazduh u ciklonskoj komori i efikasno odvaja prašinu od vazduha radi dužeg održavanja snažnih performansi.

Višenamenski usisni nastavak za odlično čišćenje različitih podova

Višenamenski usisni nastavak za odlično čišćenje različitih podova

Efektivno čistite različite vrste podova pomoću višenamenskog usisnog nastavka. Zaštitite tvrde podove korišćenjem četki, pa pređite na glatku ploču za čišćenje tepiha.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. IEC vrednost ulazne snage predstavlja prosečnu snagu, a uređaj može da dobije maksimalno &lt; 1200 W

  2. Testirano u skladu sa standardom EN:60312-12017.