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  • Zamenski komplet za usisivač bez kese serije 1000*
  • Zamenski komplet za usisivač bez kese serije 1000*

Zamenski filterZamenski filter za usisivače bez kese serije 1000

XV1210/01

Zamenski komplet za usisivač bez kese serije 1000*

Zamenski komplet kompatibilan sa usisivačem bez kese serije 1000*. Komplet sadrži filtere za izduv i motor. Preporučuje se da filtere zamenite jednom godišnje.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 1000

Serija 1000
Usisivač bez kese

XB1012/10

Serija 1000

Serija 1000
Usisivač bez kese

XB1042/10

Serija 1000

Serija 1000
Usisivač bez kese

XB1142/10

Originalni rezervni filteri kompanije Philips

Zamenski komplet za usisivač bez kese serije 1000*

  • 1 filter motora koji može da se pere

  • 1 sunđerasti umetak koji može da se pere

  • 1 izduvni filter

Izduvni filter

Izduvni filter

Komplet sadrži 1 izduvni filter. Ovaj filter hvata najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva nazad u prostoriju. Ovo proizvodi čist vazduh bez prašine u vašem domu.

Perivi filter motora

Perivi filter motora

Komplet sadrži 1 perivi filter motora. Ovo pruža visoke nivoe filtriranja i sprečava da fina prašina dospe na motor i ošteti ga. Filter može dase pere.

Sunđerasti filter koji može da se pere

Sunđerasti filter koji može da se pere

Komplet sadrži 1 sunđerasti filter koji može da se pere pruža dodatnu zaštitu motora i treba da se postavi pored filtera motora koji može da se pere. Filter može da se pere.

Tehničke specifikacije

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