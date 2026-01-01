XV1210/01
Zamenski komplet za usisivač bez kese serije 1000*
Zamenski komplet kompatibilan sa usisivačem bez kese serije 1000*. Komplet sadrži filtere za izduv i motor. Preporučuje se da filtere zamenite jednom godišnje.
1 filter motora koji može da se pere
1 sunđerasti umetak koji može da se pere
1 izduvni filter
Komplet sadrži 1 izduvni filter. Ovaj filter hvata najfiniju prašinu pre nego što se vazduh izduva nazad u prostoriju. Ovo proizvodi čist vazduh bez prašine u vašem domu.
Komplet sadrži 1 perivi filter motora. Ovo pruža visoke nivoe filtriranja i sprečava da fina prašina dospe na motor i ošteti ga. Filter može dase pere.
Komplet sadrži 1 sunđerasti filter koji može da se pere pruža dodatnu zaštitu motora i treba da se postavi pored filtera motora koji može da se pere. Filter može da se pere.
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