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  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
  • Otkrijte snagu čišćenja
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Serija 2000Bežični usisivač

XC2011/01

Otkrijte snagu čišćenja
Uživajte u jednostavnom čišćenju pomoću upravljive Philips serije 2000. Pruža snažno usisavanje na tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i osvetljava skrivenu prašinu pomoću usisnog nastavka sa LED svetlom.
Pogledajte sve prednosti

Do 40 min čišćenja sa jednim punjenjem(1)

Otkrijte snagu čišćenja

  • Snažno usisavanje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 7

  • Usisni nastavak za tvrde podove sa LED svetlom kako ne biste propuštali prašinu

  • Do 40 min sa ekološkom postavkom i 10 min sa turbo postavkom(2)

  • 2 postavke i zidni nosač za odlaganje

PowerCyclone 7: snažno usisavanje sa minimalnom potrošnjom baterije

PowerCyclone 7: snažno usisavanje sa minimalnom potrošnjom baterije

PowerCyclone 7 i PowerBlade digitalni motor zajednički rade na energetski efikasnom generisanju velike brzine protoka vazduha (do 660 l/min(3)). Rezultat? Temeljno sakupljanje prašine i prljavštine i duže vreme rada, naročito na tvrdim podovima.

Usisni nast. za tvrde podove sa LED-om otkriva prašinu i navodi svaki potez

Usisni nast. za tvrde podove sa LED-om otkriva prašinu i navodi svaki potez

Neka se svaki potez računa uz naš usisni nastavak sa LED svetlom koji hvata do 99%(7) prašine i prljavštine na najvišoj postavci. On osvetljava sićušne čestice prašine tako što emituje svetlo pod odgovarajućim uglom kako biste znali gde da usisavate. Usisni nastavak je dizajniran tako da prilazi veoma blizu zidovima i ivicama i hvata uporne čestice prljavštine. Ne propustite nijednu mrvicu prašine.

Zamenjiva baterija traje do 40 min u ekološkom režimu, 10 min u rež. turbo(4)

Zamenjiva baterija traje do 40 min u ekološkom režimu, 10 min u rež. turbo(4)

Sa jednim punjenjem Philips serija 2000 čisti više od 180 m2 u ekološkom režimu i više od 45 m2 u režimu turbo.(5)

Tehničke specifikacije

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  1. (1) Normalni režim, samo u ručnom režimu

  2. (2) Normalni režim, samo u ručnom režimu / režim turbo, samo u ručnom režimu

  3. (3) U režimu turbo

  4. (4) Normalni režim, samo u ručnom režimu / u režimu turbo, samo u ručnom režimu

  5. (5) Na tvrdim podovima sa usisnim nastavkom za suvo čišćenje

  6. (6) Veličina čestica > 0,5 μm

  7. (7) Na tvrdim podovima, u režimu turbo