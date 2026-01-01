2 godine garancije
XC2011/01
Snažno usisavanje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 7
Usisni nastavak za tvrde podove sa LED svetlom kako ne biste propuštali prašinu
Do 40 min sa ekološkom postavkom i 10 min sa turbo postavkom(2)
2 postavke i zidni nosač za odlaganje
PowerCyclone 7 i PowerBlade digitalni motor zajednički rade na energetski efikasnom generisanju velike brzine protoka vazduha (do 660 l/min(3)). Rezultat? Temeljno sakupljanje prašine i prljavštine i duže vreme rada, naročito na tvrdim podovima.
Neka se svaki potez računa uz naš usisni nastavak sa LED svetlom koji hvata do 99%(7) prašine i prljavštine na najvišoj postavci. On osvetljava sićušne čestice prašine tako što emituje svetlo pod odgovarajućim uglom kako biste znali gde da usisavate. Usisni nastavak je dizajniran tako da prilazi veoma blizu zidovima i ivicama i hvata uporne čestice prljavštine. Ne propustite nijednu mrvicu prašine.
Sa jednim punjenjem Philips serija 2000 čisti više od 180 m2 u ekološkom režimu i više od 45 m2 u režimu turbo.(5)
Komentari
(1) Normalni režim, samo u ručnom režimu
(2) Normalni režim, samo u ručnom režimu / režim turbo, samo u ručnom režimu
(3) U režimu turbo
(4) Normalni režim, samo u ručnom režimu / u režimu turbo, samo u ručnom režimu
(5) Na tvrdim podovima sa usisnim nastavkom za suvo čišćenje
(6) Veličina čestica > 0,5 μm
(7) Na tvrdim podovima, u režimu turbo