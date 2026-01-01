Usisni nast. za tvrde podove sa LED-om otkriva prašinu i navodi svaki potez

Neka se svaki potez računa uz naš usisni nastavak sa LED svetlom koji hvata do 99%(7) prašine i prljavštine na najvišoj postavci. On osvetljava sićušne čestice prašine tako što emituje svetlo pod odgovarajućim uglom kako biste znali gde da usisavate. Usisni nastavak je dizajniran tako da prilazi veoma blizu zidovima i ivicama i hvata uporne čestice prljavštine. Ne propustite nijednu mrvicu prašine.