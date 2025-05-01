2 godine garancije
Kompatibilno sa:
XC2011, XC2012
XC3031, XC3032, XC3033
XC3131, XC3132, XC3133
2-u-1 alatka za uske površine i četka za sve potrebe čišćenja
Ovaj dodatak za uske površine omogućava vam da lako čistite uske ćoškove ili teško dostupna mesta
Nagrade
5.0
od 5
1
Pregled
100%
preporučuje ovaj proizvod
Vamp92
01/05/2025
Srbija
Kompaktan
Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine
Prednosti
Kompaktan
Mane
Nema dodatke nastavke za usisavanje
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000