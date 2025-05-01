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Komplet dodatakaZa bežični usisivači serije 2000 i 3000

XV1632/01

5
| (1) Pregled | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Komplet dodataka
Komplet dodataka kompatibilan sa Philips bežičnim usisivačima serije 2000 i 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Uključuje alatku 2-u-1 i alatku za uske površine.
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Kompatibilni proizvodi
Serija 2000

Serija 2000
Bežični usisivač

XC2011/01

Serija 3000

Serija 3000
Bežični usisivač

XC3031/01

Serija 3000

Serija 3000
Bežični usisivač Aqua

XC3133/01

Komplet dodataka

  • Kompatibilno sa:

  • XC2011, XC2012

  • XC3031, XC3032, XC3033

  • XC3131, XC3132, XC3133

Alatka 2-u-1

2-u-1 alatka za uske površine i četka za sve potrebe čišćenja

Za usisavanje proreza i pukotina

Ovaj dodatak za uske površine omogućava vam da lako čistite uske ćoškove ili teško dostupna mesta

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

1

Pregled

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

01/05/2025

Srbija

Srbija

Kompaktan

Odličan za tvrde površine, detaljno skuplja čestice prašine

Prednosti

Kompaktan

Mane

Nema dodatke nastavke za usisavanje

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Komplet dodataka XV1632/01 Za bežični usisivači serije 2000 i 3000

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