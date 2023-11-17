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  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke
  • Otkrijte snagu čišćenja bez muke

Serija 3000Bežični usisivač

XC3031/01

4.4
| (19) Komentari | 88% preporučuje ovaj proizvod
Otkrijte snagu čišćenja bez muke
Čišćenje je veoma jednostavno zahvaljujući laganom uređaju Philips serije 3000. Pruža snažno usisavanje na tvrdim podovima zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone i osvetljava skrivenu prašinu pomoću usisnog nastavka sa LED svetlom. Čeka vas lako i praktično čišćenje!
Pogledajte sve prednosti

Do 60 min čišćenja sa jednim punjenjem(1)

Otkrijte snagu čišćenja bez muke

  • Snažno usisavanje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 8

  • Usisni nastavak za tvrde podove sa LED svetlom kako ne biste propuštali prašinu

  • Do 60 min sa ekološkom postavkom i 15 min sa turbo postavkom(2)

  • 2 postavke, 2 dodatka i zidni nosač za odlaganje

PowerCyclone 8: snažno usisavanje sa minimalnom potrošnjom baterije(8)

PowerCyclone 8: snažno usisavanje sa minimalnom potrošnjom baterije(8)

PowerCyclone 8 i PowerBlade digitalni motor zajednički rade na energetski efikasnom generisanju velike brzine protoka vazduha (do 820 l/min(3)). Rezultat? Temeljno sakupljanje prašine i prljavštine i duže vreme rada, naročito na tvrdim podovima.

Usisni nast. za tvrde podove sa LED-om otkriva prašinu i navodi svaki potez

Usisni nast. za tvrde podove sa LED-om otkriva prašinu i navodi svaki potez

Neka se svaki potez računa uz naš usisni nastavak sa LED svetlom koji hvata do 99% prašine i prljavštine na najvišoj postavci(4). On osvetljava sićušne čestice prašine tako što emituje svetlo pod odgovarajućim uglom kako biste znali gde da usisavate. Usisni nastavak je dizajniran tako da prilazi veoma blizu zidovima i ivicama i hvata uporne čestice prljavštine. Ne propustite nijednu mrvicu prašine.

Lako čišćenje zahvaljujući ručnoj opciji i dodacima

Lako čišćenje zahvaljujući ručnoj opciji i dodacima

U ormarićima, uglovima ili visoko – Philips serija 3000 će izaći na kraj sa tim. Pretvara se u ručni usisivač radi bolje prenosivosti. Dugački dodatak za uske površine pomaže vam da dosegnete u uske prostore. Kombinovani dodatak 2-u-1 lako se prebacuje između mekane četke za uklanjanje prašine sa nežnih površina i široke alatke za uske površine za čišćenje nezgodnih uglova.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.4

od 5

19

Komentari

88%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2

17/11/2023

Україна

Україна

Хороший пилосос

Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку

Prednosti

Простий в догляді, гарно прибирає

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

16/11/2023

Україна

Україна

Потужний пилосос

Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна

Prednosti

Легкий,потужний,підсвітка,ціна

Mane

Немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

14/11/2023

Україна

Україна

Супер помічник

Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором

Prednosti

Досить довгий час роботи, потужний

Mane

Не виявила

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос

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  1. (1) Normalni režim, samo u ručnom režimu

  2. (2) Normalni režim, samo u ručnom režimu / režim turbo, samo u ručnom režimu

  3. (3) U režimu turbo

  4. (4) Na tvrdim podovima, u režimu turbo

  5. (5) Normalni režim, samo u ručnom režimu / u režimu turbo, samo u ručnom režimu

  6. (6) Veličina čestica > 0,5 μm

  7. (7) Na tvrdim podovima sa usisnim nastavkom za suvo čišćenje

  8. (8) Režim turbo, samo u ručnom režimu