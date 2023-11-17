2 godine garancije
Snažno usisavanje zahvaljujući tehnologiji PowerCyclone 8
Usisni nastavak za tvrde podove sa LED svetlom kako ne biste propuštali prašinu
Do 60 min sa ekološkom postavkom i 15 min sa turbo postavkom(2)
2 postavke, 2 dodatka i zidni nosač za odlaganje
PowerCyclone 8 i PowerBlade digitalni motor zajednički rade na energetski efikasnom generisanju velike brzine protoka vazduha (do 820 l/min(3)). Rezultat? Temeljno sakupljanje prašine i prljavštine i duže vreme rada, naročito na tvrdim podovima.
Neka se svaki potez računa uz naš usisni nastavak sa LED svetlom koji hvata do 99% prašine i prljavštine na najvišoj postavci(4). On osvetljava sićušne čestice prašine tako što emituje svetlo pod odgovarajućim uglom kako biste znali gde da usisavate. Usisni nastavak je dizajniran tako da prilazi veoma blizu zidovima i ivicama i hvata uporne čestice prljavštine. Ne propustite nijednu mrvicu prašine.
U ormarićima, uglovima ili visoko – Philips serija 3000 će izaći na kraj sa tim. Pretvara se u ručni usisivač radi bolje prenosivosti. Dugački dodatak za uske površine pomaže vam da dosegnete u uske prostore. Kombinovani dodatak 2-u-1 lako se prebacuje između mekane četke za uklanjanje prašine sa nežnih površina i široke alatke za uske površine za čišćenje nezgodnih uglova.
4.4
od 5
19
Komentari
88%
preporučuje ovaj proizvod
Kris_vi
17/11/2023
Україна
Deo promocije
Хороший пилосос
Пилососом дуже задоволена, прибирає гарно. В руці дуже легкий, навіть мій восьмирічний син тепер може сам прибирати ним. За пилососом досить легко доглядати, все можна вийняти та промити. Дякую за таку новинку
Prednosti
Простий в догляді, гарно прибирає
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Varnava99
16/11/2023
Україна
Deo promocije
Потужний пилосос
Дуже гарно прибирає ,має заряд до 60 хв і круто що насадка з підсвіткою,справді видно всю пилюку,легкий і ціна шикарна
Prednosti
Легкий,потужний,підсвітка,ціна
Mane
Немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
14/11/2023
Україна
Супер помічник
Шукала щось на невелику площу, не дороге і водночас якісне і потужне, зупинилась на цій моделі, зі своїми обов’язками справляється на всі 100% Дуже задоволена вибором
Prednosti
Досить довгий час роботи, потужний
Mane
Не виявила
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Серія 3000 XC3031/01 Бездротовий пилосос
(1) Normalni režim, samo u ručnom režimu
(2) Normalni režim, samo u ručnom režimu / režim turbo, samo u ručnom režimu
(3) U režimu turbo
(4) Na tvrdim podovima, u režimu turbo
(5) Normalni režim, samo u ručnom režimu / u režimu turbo, samo u ručnom režimu
(6) Veličina čestica > 0,5 μm
(7) Na tvrdim podovima sa usisnim nastavkom za suvo čišćenje
(8) Režim turbo, samo u ručnom režimu