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Usisivači i brisači
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Serija 3000 Bežični usisivač
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XC3031/01
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Registrujte proizvod u roku od 90 dana nakon kupovine i dobijte produženu garanciju (mogu da se primenjuju odredbe).
XC5041/01 XC5043/01 XC5141/01 XC5142/01 XC2011/01 XC2012/01 XC3031/01 XC3032/01 XC3033/01 XC3131/01 XC3132/01 XC3133/01 XC5242/10 XC5243/10 XC5244/10
EU DECLARATION OF CONFORMITY - English (US)
Bežični usisivači serija 3000 i 5000Komplet od dve krpice od mikrofibera
Zamenski filterZa bežični usisivač serije 2000 i 3000
Komplet dodatakaZa bežični usisivači serije 2000 i 3000
Bežični usisivač serije 3000Litijum-jonska baterija od 25,2 V
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