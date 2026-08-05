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Dodaci za usisivače i brisače
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Komplet dodataka Za bežični usisivači serije 2000 i 3000
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XV1632/01
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Komplet dodataka kompatibilan sa Philips bežičnim usisivačima serije 2000 i 3000 (XC2011, XC2012, XC3031, XC3032, XC3033, XC3131, XC3132, XC3133). Uključuje alatku 2-u-1 i alatku za uske površine.