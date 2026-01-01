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  • Alternativna fotografija proizvoda
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Novo

Philips PowerUp 30Bežični usisivač

XC3213/10

Vrhunsko čišćenje(1), sada 2X snažnije(2)

PowerUp prikuplja više nečistoća iz svih pravaca sa svojom 360° mlaznicom i do 150 AW (4) snagom usisavanja za brže čišćenje. Jednostavan za upotrebu sa dizajnom koji sprečava zapetljavanje, fleksibilnom cevi i kantom koja se lako otvara. Do 50 min (6) trajanje rada i 3 alata za čišćenje celog doma.

Pogledajte sve prednosti

Prikuplja više nečistoća od običnih štapnih usisivača (1)

Vrhunsko čišćenje(1), sada 2X snažnije(2)

  • Visoke performanse do 150 AW(1)

  • 360° mlaznica podiže 99,99% prašine(7) u svim pravcima

  • Do 50 min trajanje rada(6)

PowerUp uvlači više prljavštine od običnih štapnih usisivača (1)

PowerUp uvlači više prljavštine od običnih štapnih usisivača (1)

PowerUp tehnologija pojačava snagu usisavanja na tvrdim podovima i tepisima zahvaljujući patentiranom dizajnu mlaznice u obliku slova V i motoru velike snage, uvlačeći više prljavštine uz manji napor za do 50% čistije podove. (3).

Patentirana mlaznica 360° čisti iz svih pravaca

Patentirana mlaznica 360° čisti iz svih pravaca

Patentirana PowerUp mlaznica obezbeđuje usisavanje iz svih pravaca 360°, napred, nazad i sa strane, za brže čišćenje bez potrebe da više puta prelazite preko iste površine. Njen visoko-performansni dizajn hvata do 99,99%(5) prašine sa podova.

Snaga usisavanja 150 AW(4) - za svakodnevno čišćenje

Snaga usisavanja 150 AW(4) - za svakodnevno čišćenje

Snaga usisavanja do 150 AW(4) – naš snažni bežični usisivač sa drškom podiže ukorenjen prljavštinu, prašinu i dlake kako bi dubinski očistio tepise, tvrde podove i tapacirung – budite sigurni da je svaki kutak temeljno čist.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. (1) Najviši prosek prikupljanja prašine i nečistoća, na tvrdim i mekim podovima, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa vrhunskim štapnim usisivačima, EU, 2025.

  2. (3) „Čistije” se odnosi na manje preostalih nečistoća i prašine, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa prosekom vrhunskih štapnih usisivača, EU, 2025.

  3. (4) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) Sec. 5.11, u Boost režimu na ulazu.

  4. (5) Na tvrdim podovima, u najvišem režimu.

  5. (6) U Eco režimu, na tvrdim podovima, kod ručnog korišćenja.

  6. (7) Na osnovu IEST-RP-CC001.7-2022 HEPA (tip A). Alergeni se odnose na nežive materije.

  7. (8) Sa suvom mlaznicom na tvrdim podovima.