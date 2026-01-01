Vrhunsko čišćenje(1), sada 2X snažnije(2)

PowerUp prikuplja više nečistoća iz svih pravaca sa svojom 360° mlaznicom i do 150 AW (4) snagom usisavanja za brže čišćenje. Jednostavan za upotrebu sa dizajnom koji sprečava zapetljavanje, fleksibilnom cevi i kantom koja se lako otvara. Do 50 min (6) trajanje rada i 3 alata za čišćenje celog doma.