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XC3213/10
Vrhunsko čišćenje(1), sada 2X snažnije(2)
PowerUp prikuplja više nečistoća iz svih pravaca sa svojom 360° mlaznicom i do 150 AW (4) snagom usisavanja za brže čišćenje. Jednostavan za upotrebu sa dizajnom koji sprečava zapetljavanje, fleksibilnom cevi i kantom koja se lako otvara. Do 50 min (6) trajanje rada i 3 alata za čišćenje celog doma.
Visoke performanse do 150 AW(1)
360° mlaznica podiže 99,99% prašine(7) u svim pravcima
Do 50 min trajanje rada(6)
PowerUp tehnologija pojačava snagu usisavanja na tvrdim podovima i tepisima zahvaljujući patentiranom dizajnu mlaznice u obliku slova V i motoru velike snage, uvlačeći više prljavštine uz manji napor za do 50% čistije podove. (3).
Patentirana PowerUp mlaznica obezbeđuje usisavanje iz svih pravaca 360°, napred, nazad i sa strane, za brže čišćenje bez potrebe da više puta prelazite preko iste površine. Njen visoko-performansni dizajn hvata do 99,99%(5) prašine sa podova.
Snaga usisavanja do 150 AW(4) – naš snažni bežični usisivač sa drškom podiže ukorenjen prljavštinu, prašinu i dlake kako bi dubinski očistio tepise, tvrde podove i tapacirung – budite sigurni da je svaki kutak temeljno čist.
Komentari
(1) Najviši prosek prikupljanja prašine i nečistoća, na tvrdim i mekim podovima, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa vrhunskim štapnim usisivačima, EU, 2025.
(3) „Čistije” se odnosi na manje preostalih nečistoća i prašine, prema IEC 62885-2:2021, testirano u poređenju sa prosekom vrhunskih štapnih usisivača, EU, 2025.
(4) IEC 62885-4:2023 (Ed.1.1) Sec. 5.11, u Boost režimu na ulazu.
(5) Na tvrdim podovima, u najvišem režimu.
(6) U Eco režimu, na tvrdim podovima, kod ručnog korišćenja.
(7) Na osnovu IEST-RP-CC001.7-2022 HEPA (tip A). Alergeni se odnose na nežive materije.
(8) Sa suvom mlaznicom na tvrdim podovima.