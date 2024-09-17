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  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
  • Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu

100 dana povraćaja novca

2+3 produžena garancija

i9000 PrestigeElektrični aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

XP9204/30

4.8
| (702) Komentari | 95% preporučuje ovaj proizvod
Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu
Philips i9000 Prestige, sa sistemom za brijanje Triple Action Lift&Cut i kompaktnom glavom preciznog savijanja od 360° seče dlaku u nivou kože, čak i na mestima koja se teško briju. Pokreće ga AI, SkinIQ oseća, vodi i prilagođava se za inteligentnu udobnost za kožu.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

sa tehnologijom SkinIQ

Dugotrajno brijanje, inteligentna udobnost za kožu

  • Tehnologija trostrukog sistema podizanja i podrezivanja

  • Dual SteelPrecision sečiva

  • Precizna savitljiva glava od 360°

  • Senzor pritiska

  • 5 godina garancije****

Glatko brijanje, dugotrajni rezultati

Glatko brijanje, dugotrajni rezultati

Naš patentirani trostruki sistem podizanja i podrezivanja nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih precizno obrije do 0,00 mm do kože, bez posekotina, kako biste dobili dugotrajnu glatkoću.

Preciznost, čak i na mestima koja se teško briju

Preciznost, čak i na mestima koja se teško briju

Potpuno fleksibilne kompaktne glave manjih dimenzija sa šablonima za rastezanje kože dinamički se prilagođavaju svakoj konturi lica. Za neprekidni kontakt sa kožom sa 20% većom preciznošću* pri sečenju dlačica na vratu i ispod nosa koje se teže zahvataju. Preciznost na svakom mestu.

Efikasan sa svakim prolazom, čak i na bradi od 1, 3 ili 7 dana

Efikasan sa svakim prolazom, čak i na bradi od 1, 3 ili 7 dana

Naša Dual SteelPrecision sečiva koja se rotiraju pod uglom od 360° zahvataju dlačice koje rastu u različitim pravcima. Sa 7 miliona poteza sečenja u minuti za efikasno brijanje i brade od 1, 3 ili 7 dana.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.8

od 5

702

Komentari

95%

preporučuje ovaj proizvod

17/09/2024

Srbija

Srbija

Sve sto ti treba

Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

09/09/2024

Srbija

Srbija

Utisak

Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

17/06/2024

Srbija

Srbija

Proizvod za svaku preporuku!

Philils Shawer series je odlican multifunkcionalni proizvod, jako kvalitetan, pouzdan, izdrzljiv. Koristim Philips proizvod vec duze vreme i jako sam zadovoljan. Ne postoji negativna strana ovog proizvoda. Ogromna preporuka!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ

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