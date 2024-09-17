2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Tehnologija trostrukog sistema podizanja i podrezivanja
Dual SteelPrecision sečiva
Precizna savitljiva glava od 360°
Senzor pritiska
5 godina garancije****
Naš patentirani trostruki sistem podizanja i podrezivanja nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih precizno obrije do 0,00 mm do kože, bez posekotina, kako biste dobili dugotrajnu glatkoću.
Potpuno fleksibilne kompaktne glave manjih dimenzija sa šablonima za rastezanje kože dinamički se prilagođavaju svakoj konturi lica. Za neprekidni kontakt sa kožom sa 20% većom preciznošću* pri sečenju dlačica na vratu i ispod nosa koje se teže zahvataju. Preciznost na svakom mestu.
Naša Dual SteelPrecision sečiva koja se rotiraju pod uglom od 360° zahvataju dlačice koje rastu u različitim pravcima. Sa 7 miliona poteza sečenja u minuti za efikasno brijanje i brade od 1, 3 ili 7 dana.
4.8
od 5
702
Komentari
95%
preporučuje ovaj proizvod
Shaver no1
17/09/2024
Srbija
Sve sto ti treba
Precizno brijanje, lako ciscenje, veoma moderan dizajn. Sve sto je potrebno!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Pele123
09/09/2024
Srbija
Utisak
Odlučila sam se da momku kupim ovaj uredjaj, jer sam dobila dobru preporuku. Mogu reći da smo oboje zadovoljni, veoma je učinkovit!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Dexon
17/06/2024
Srbija
Deo promocije
Proizvod za svaku preporuku!
Philils Shawer series je odlican multifunkcionalni proizvod, jako kvalitetan, pouzdan, izdrzljiv. Koristim Philips proizvod vec duze vreme i jako sam zadovoljan. Ne postoji negativna strana ovog proizvoda. Ogromna preporuka!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Shaver series 9000 S9975/55 Električni aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ
u odnosu na prethodne modele
u odnosu na premaz bez perli
u odnosu na vodu u kertridžu
Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine