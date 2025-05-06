2 godine garancije
Brend broj 1 u svetu za električno brijanje
Tehnologija trostrukog sistema podizanja i podrezivanja
NanoTech Dual Precision sečiva
Precizna savitljiva glava od 360°
Aktivno navođenje za pritisak i pokrete
7 godina garancije******
Naš patentirani trostruki sistem podizanja i podrezivanja nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih precizno obrije do -0,08 mm do korena, bez posekotina. Za vrhunski osećaj glatkoće koji traje ceo dan.
Potpuno fleksibilne kompaktne glave manjih dimenzija sa šablonima za rastezanje kože dinamički se prilagođavaju svakoj konturi lica. Za neprekidni kontakt sa kožom sa 20% većom preciznošću* pri sečenju dlačica na vratu i ispod nosa koje se teže zahvataju. Preciznost na svakom mestu.
Dizajnirana da zahvate dlačice koje rastu u različitim pravcima, naša NanoTech Dual Precision sečiva koje se rotiraju pod uglom od 360° zahvataju 25% više dlačica sa svakim potezom*, sa do 8 miliona poteza sečenja u minutu, za preciznu efikasnost čak i na bradama od 1, 3 ili 7 dana.
Nagrade
4.6
od 5
167
Komentari
85%
preporučuje ovaj proizvod
Split Ante
06/05/2025
Hrvatska
vrhunski uređaj, sve preporuke
model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro
18/04/2026
България
Philips zaposleni
Заслужава си!
[Employee of philipsglobal] Изключително удоволствие! Заслужава си напълно!Струва си.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro
Mm50
17/05/2026
Slovensko
Verifikovani kupac
Bez zapaleneho krku po holeni
Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček
Prednosti
Kvalitné holenie, výborná výdrž
Mane
Neeko náplň na čistenie
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro
Date of Use 2026-05-02
u odnosu na seriju Philips 3000
u odnosu na prethodne modele
u odnosu na premaz bez perli
u odnosu na vodu u kertridžu
Eliminiše 99,9% sojeva bakterija Escherichia coli, Staphylococcus aureus, Propionibacterium acnes, Pseudomonas aeruginosa, Salmonella Paratyphi B, Staphylococcus albus na površini brijača za 10 minuta; testirano od strane nezavisne laboratorije
Nakon registracije na stranici Philips.com u roku od 90 dana nakon kupovine