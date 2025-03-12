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  • Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov
  • Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov
  • Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov
  • Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov
  • Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov
  • Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov

SH93Zamenske glave za brijanje

SH93/50

4.6
| (45) Komentari | 86% preporučuje ovaj proizvod
Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov
U roku od dve godine glave za brijanje podseku 9 miliona dlačica sa vašeg lica. Zamenite glave za brijanje da biste ponovo ostvarivali potpuni učinak.
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Kompatibilni proizvodi
i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro

XP9403/31

i9000 Prestige Ultra

i9000 Prestige Ultra
Elek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro

XP9404/46

Menjajte na svaka 24 meseca za aparat za brijanje kao nov

Obnovite svoj aparat za brijanje tako da bude kao nov

  • NanoTech DualPrecision oštrice

  • Odgovara serijama i9000, 9000, 8000, 700

Detaljno ispod nivoa kože

Detaljno ispod nivoa kože

NanoTech DualPrecision oštrice briju detaljno i precizno u nivou kože (do -0,08 mm ispod kože), obavljajući do 165.000 rezova u minutu. 72 oštrice visokih performansi se sama oštre i proizvedene su u Evropi.

Za brijač serija i9000, 9000, 8000, 700

Za brijač serija i9000, 9000, 8000, 700

Proverite sa zadnje strane drške brijača da biste utvrdili koja zamenska glava vam je potrebna. Treba vam pomoć? Posetite philips.com/accessories

Veoma jednostavno resetujte brijač

Veoma jednostavno resetujte brijač

1. Pritisnite dugmad za oslobađanje i odvojite držač glave za brijanje. 2. Uklonite zaustavne prstenove tako što ćete ih okrenuti suprotno od smera kazaljke na satu. 3. Uklonite stare glave za brijanje i umetnite zamenske (trebalo bi da se žlebovi precizno uklapaju sa ispupčenjima). 4. Vratite zaustavne prstenove i okrenite ih u smeru kazaljke na satu tako da čujete „klik“. 5. Vratite držač glave za brijanje na mesto i zatvorite.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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4.6

od 5

45

Komentari

86%

preporučuje ovaj proizvod

3

12/03/2025

Україна

Україна

Супер

Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.

Prednosti

супер

Mane

немає

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

12/03/2025

Україна

Україна

Різниця з рідними не помітна, голить як нова

Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений

Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

11/03/2025

Україна

Україна

Якісні леза для бритви

Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.

Prednosti

Відмінна якість

Mane

-

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000

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