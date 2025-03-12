2 godine garancije
NanoTech DualPrecision oštrice
Odgovara serijama i9000, 9000, 8000, 700
NanoTech DualPrecision oštrice briju detaljno i precizno u nivou kože (do -0,08 mm ispod kože), obavljajući do 165.000 rezova u minutu. 72 oštrice visokih performansi se sama oštre i proizvedene su u Evropi.
Proverite sa zadnje strane drške brijača da biste utvrdili koja zamenska glava vam je potrebna. Treba vam pomoć? Posetite philips.com/accessories
1. Pritisnite dugmad za oslobađanje i odvojite držač glave za brijanje. 2. Uklonite zaustavne prstenove tako što ćete ih okrenuti suprotno od smera kazaljke na satu. 3. Uklonite stare glave za brijanje i umetnite zamenske (trebalo bi da se žlebovi precizno uklapaju sa ispupčenjima). 4. Vratite zaustavne prstenove i okrenite ih u smeru kazaljke na satu tako da čujete „klik“. 5. Vratite držač glave za brijanje na mesto i zatvorite.
4.6
od 5
45
Komentari
86%
preporučuje ovaj proizvod
Tuzik01
12/03/2025
Україна
Deo promocije
Супер
Самостійно замінив леза. Бритва стала як нова. Ідеальне гоління без подразнень.
Prednosti
супер
Mane
немає
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Валерій56
12/03/2025
Україна
Deo promocije
Різниця з рідними не помітна, голить як нова
Змінив леза на бритву, різниця з рідними зовсім не помітна, голить як нова, комфортно, без порізів та подразнень, я повністю задоволений
Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
DimonMG6
11/03/2025
Україна
Deo promocije
Якісні леза для бритви
Повністю задоволений якістю, комфортне гоління протягом всього використання.
Prednosti
Відмінна якість
Mane
-
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Змінні бритвені головки Philips SH91/50 для бритв серії S8000, S9000, i9000
tamo gde je dostupan prostor