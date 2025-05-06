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  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
  • Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu

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i9000 Prestige UltraElek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro

XP9403/31

4.6
| (167) Komentari | 85% preporučuje ovaj proizvod

3 Nagrade

Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu
Philips i9000 Prestige Ultra, naš najinovativniji aparat za brijanje sa sistemom Triple Action Lift & Cut koji seče dlaku na nivou korena za celodnevnu blizinu, čak i na područjima koja se teško briju. SkinIQ Pro sada donosi 5 režima brijanja za vrhunsku udobnost za kožu.
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Brend broj 1 u svetu za električno brijanje

Sa tehnologijom SkinIQ Pro

Celodnevno brijanje, vrhunska udobnost za kožu

  • Tehnologija trostrukog sistema podizanja i podrezivanja

  • NanoTech Dual Precision sečiva

  • Precizna savitljiva glava od 360°

  • Aktivno navođenje za pritisak i pokrete

  • 7 godina garancije*****

Glatkoća brijanja do nivoa korena, rezultat koji traje ceo dan

Glatkoća brijanja do nivoa korena, rezultat koji traje ceo dan

Naš patentirani trostruki sistem podizanja i podrezivanja nežno podiže dlačice iz korena pre nego što ih precizno obrije do -0,08 mm do korena, bez posekotina. Za vrhunski osećaj glatkoće koji traje ceo dan.

Preciznost, čak i na mestima koja se teško briju

Preciznost, čak i na mestima koja se teško briju

Potpuno fleksibilne kompaktne glave manjih dimenzija sa šablonima za rastezanje kože dinamički se prilagođavaju svakoj konturi lica. Za neprekidni kontakt sa kožom sa 20% većom preciznošću* pri sečenju dlačica na vratu i ispod nosa koje se teže zahvataju. Preciznost na svakom mestu.

Efikasan sa svakim prolazom, čak i na bradi od 1, 3 ili 7 dana

Efikasan sa svakim prolazom, čak i na bradi od 1, 3 ili 7 dana

Dizajnirana da zahvate dlačice koje rastu u različitim pravcima, naša NanoTech Dual Precision sečiva koje se rotiraju pod uglom od 360° zahvataju 25% više dlačica sa svakim potezom*, sa 8 miliona poteza sečenja u minutu, za preciznu efikasnost čak i na bradama od 1, 3 ili 7 dana.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

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Komentari

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4.6

od 5

167

Komentari

85%

preporučuje ovaj proizvod

06/05/2025

Hrvatska

Hrvatska

vrhunski uređaj, sve preporuke

model s 9980.., ovo je drugi uređaj premijum serije 9000. vrhunski uređaj sa maksimalnom kvalitetom brijanja. opskrbljen sa popratnim dodacima, šišać integriran u uređaj, dodatna glava za šišanje, baza za samopranje, etui i baznom stanicom za punjenje. Korektna cijena za top uređaj, prepuruke za kupovinu.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Elekt. aparat za mokro i suho brijanje sa SkinIQ Pro

18/04/2026

България

България

Philips zaposleni

Заслужава си!

[Employee of philipsglobal] Изключително удоволствие! Заслужава си напълно!Струва си.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Ел. самобръсначка мокро и сухо бръснене SkinIQ Pro

17/05/2026

Slovensko

Slovensko

Verifikovani kupac

Bez zapaleneho krku po holeni

Po nahnevani z inej značky.som si objednal tento dobrý strojcek.cena vyššia ale vrátia cashback,co je super. Holi naozaj dobre Výdrž perfektná Nadobka na umytie je brutalna umyje naozaj dôkladne,prevonia vraj aj premaže.politika sphilipsu z náhradnou náplňou je divná, každý siahne po alternative je lacnejšia a hlavne kupim liter čistiača dolievam alebo vymenim. Škoda potenciálu. Apka na začiatku super potom uz len na kontrolu naplne a štatistika kolko krat som sa holil. Zaver : neľutujem výborný strojček

Prednosti

Kvalitné holenie, výborná výdrž

Mane

Neeko náplň na čistenie

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za i9000 Prestige Ultra XP9404/46 Strojček na suché a mokré holenie so SkinIQ Pro

Date of Use 2026-05-02

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