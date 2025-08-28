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i9000 Prestige Ultra Elek. aparat za mokro i suvo brijanje uz SkinIQ Pro
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XP9403/31
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Da li je moj telefon kompatibilan sa aplikacijom Philips GroomTribe?
Koju penu ili gel mogu da koristim sa Philips aparatom za brijanje?
Da li mogu da punim Philips aparat za brijanje nakon svakog brijanja?
Kako da skinem glave za brijanje sa Philips aparata?
Kako da očistim Philips aparat za brijanje?
SH93Zamenske glave za brijanje
ShaverPodesivi dodatak za oblikovanje brade od 1 - 5 mm
Shaver 5000, 7000, 8000Trimer za dlačice u nosu
HQ87 USB zidni adapter
Držač glave za brijanje
USB kabl
ShaversČetka za čišćenje
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