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XV1700/01
Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode
Jastučići od mikrovlakana efikasno uklanjaju prljavštinu i fleke. Kompatibilni su sa svim sledećim Philips bežičnim usisivačima sa aqua funkcijom, čiji nazivi modela počinju sa FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.
2 mekana jastučeta od mikrofibera, 2 normalna jastučeta od mikrofibera
Može da se pere u mašini i lako se postavlja i uklanja
Zamenite na svakih 6 meseci za optimalne rezultate čišćenja
Meki mikrofiber nežno odvaja, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Namenski je dizajniran za čišćenje osetljivih površina, kao što su drvene. Efektivno i temeljno uklanja prljavštinu i mrlje
Mikrofiber odvaja, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Efektivno i temeljno uklanja prljavštinu i mrlje.
Zamenite na 6 meseci da bi aparat zadržao optimalne performanse čišćenja.
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