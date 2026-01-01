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  • Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode
  • Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode
  • Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode
  • Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode
  • Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode
  • Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode

Obustavljeno

Rezervni komplet Jastučići od mikrofibera

XV1700/01

1 nagrada

Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode

Jastučići od mikrovlakana efikasno uklanjaju prljavštinu i fleke. Kompatibilni su sa svim sledećim Philips bežičnim usisivačima sa aqua funkcijom, čiji nazivi modela počinju sa FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

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Kompatibilni proizvodi
AquaPlus serije 8000

AquaPlus serije 8000
Bežični usisivač za kućne ljubimce

XC8055/01

Aqua Plus serije 8000

Aqua Plus serije 8000
Bežični usisivač

XC8057/01

Jastučići od mikrofibera za optimalnu kontrolu kvašenja

Sjajni, čistiji podovi uz snagu vode

  • 2 mekana jastučeta od mikrofibera, 2 normalna jastučeta od mikrofibera

  • Može da se pere u mašini i lako se postavlja i uklanja

  • Zamenite na svakih 6 meseci za optimalne rezultate čišćenja

2 nežne krpice od mikrofibera za osetljive podove

2 nežne krpice od mikrofibera za osetljive podove

Meki mikrofiber nežno odvaja, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Namenski je dizajniran za čišćenje osetljivih površina, kao što su drvene. Efektivno i temeljno uklanja prljavštinu i mrlje

2 standardne krpice od mikrofibera

2 standardne krpice od mikrofibera

Mikrofiber odvaja, podiže i upija prašinu i prljavštinu. Efektivno i temeljno uklanja prljavštinu i mrlje.

Zamenite na 6 meseci

Zamenite na 6 meseci

Zamenite na 6 meseci da bi aparat zadržao optimalne performanse čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Award image VRS_PBTAWARD66

Komentari

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