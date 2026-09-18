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Rezervni komplet Jastučići od mikrofibera

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Rezervni komplet Jastučići od mikrofibera

XV1700/01

Rezervni komplet Jastučići od mikrofibera

Obustavljeno

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Uputstva i Dokumentacija

Jastučići od mikrovlakana efikasno uklanjaju prljavštinu i fleke. Kompatibilni su sa svim sledećim Philips bežičnim usisivačima sa aqua funkcijom, čiji nazivi modela počinju sa FC61*, FC64*, FC67*, FC68*, FC69*, XC80*, XC81*, XC83*.

  • PDF datoteka
  • 18 September 2026

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