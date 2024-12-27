Zamenski filter
Komplet rezervnog filtera kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži celo kućište filtera, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi sunđerasti filter. Preporučuje se zamena na svakih 6 meseci.
Komplet filtera za seriju Philips AquaTrio 9000
Uključuje gornje i donje poklopce filtera
Perivi sunđerasti filter za lako čišćenje
Zamenite filter na svakih 6 meseci
Kućište filtera sa gornjim i donjim poklopcem
Sunđerasti filter može lako da se pere pod mlazom vode ili u mašini za pranje za dugotrajne performanse.
Preporučuje se zamena filtera na svakih 6 meseci kako bi aparat održao optimalne performanse čišćenja.
Nagrade
5.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Natti82
27/12/2024
България
Продукта има характеристики,отговарящи на изискван
Ефективност и производителност,спестява ми много време.
Prednosti
Чисти и мие едновременно при това много ефективно
Mane
Няма
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum upotrebe 2024-11-27
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър
Datum upotrebe 2024-11-27
jago12345
02/10/2025
Polska
Świetny
Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza