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Sve serije

  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg
  • XV1791/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_R3_FILTER_Split_PDP_RGB
  • XW9385_Filter_Position_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_CleanFilter.jpg

Zamenski filterDodatna oprema za AquaTrio bežični usisivač

XV1791/01

5

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Zamenski filter

Komplet rezervnog filtera kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži celo kućište filtera, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi sunđerasti filter. Preporučuje se zamena na svakih 6 meseci.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 9000

Serija 9000
AquaTrio bežični usisivač i brisač

XW9463/11

Serija 9000

Serija 9000
Bežični usisivač za mokro i suvo čišćenje

XW9383/01

Originalni zamenski filter za AquaTrio bežični usisivač

Zamenski filter

  • Komplet filtera za seriju Philips AquaTrio 9000

  • Uključuje gornje i donje poklopce filtera

  • Perivi sunđerasti filter za lako čišćenje

  • Zamenite filter na svakih 6 meseci

Kućište filtera sa gornjim i donjim poklopcem

Kućište filtera sa gornjim i donjim poklopcem

Perivi filter napravljen za dugotrajniju veliku brzinu protoka vazduha

Sunđerasti filter može lako da se pere pod mlazom vode ili u mašini za pranje za dugotrajne performanse.

Da biste postigli optimalne rezultate čišćenja, zamenite na 6 meseci

Preporučuje se zamena filtera na svakih 6 meseci kako bi aparat održao optimalne performanse čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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5.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

27/12/2024

България

България

Продукта има характеристики,отговарящи на изискван

Ефективност и производителност,спестява ми много време.

Prednosti

Чисти и мие едновременно при това много ефективно

Mane

Няма

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum upotrebe 2024-11-27

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Безкабелни аксесоари AquaTrio XV1791/01 Резервен филтър

Datum upotrebe 2024-11-27

02/10/2025

Polska

Polska

Świetny

Naprawdę świetny filtr! Działa perfekcyjnie! Polecam!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1791/01 Wymienny filtr powietrza

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