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Zamenski filter Dodatna oprema za AquaTrio bežični usisivač

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Zamenski filterDodatna oprema za AquaTrio bežični usisivač

XV1791/01

Zamenski filter Dodatna oprema za AquaTrio bežični usisivač

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Uputstva i Dokumentacija

Komplet rezervnog filtera kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži celo kućište filtera, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi sunđerasti filter. Preporučuje se zamena na svakih 6 meseci.

  • PDF datoteka
  • 6 October 2026

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