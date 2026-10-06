Komplet rezervnog filtera kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži celo kućište filtera, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi sunđerasti filter. Preporučuje se zamena na svakih 6 meseci.