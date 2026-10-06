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Zamenski filter Dodatna oprema za AquaTrio bežični usisivač
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XV1791/01
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Komplet rezervnog filtera kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži celo kućište filtera, uključujući gornji poklopac, donji poklopac i perivi sunđerasti filter. Preporučuje se zamena na svakih 6 meseci.
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