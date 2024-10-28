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  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg
  • XV1793/01 + AquaTrio Cordless, Vac & Wash 9000 series, Wet & Dry Vacuum 9000 series, Neptune LED
  • XW9385_Wet_R6_Cleaning_Rollers_PDP_RGB.tif
  • XW9383_XW9385_BrushReplacement.jpg

Zamenske četkeAquaTrio 7000 & 9000

XV1793/01

4

| (2) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

1 nagrada

Zamenske četke

Komplet zamenskih četki kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži 2 ultramekane Power Brush četke od mikrofibera. Preporučuje se zamena na svakih šest meseci.

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Kompatibilni proizvodi
Serija 9000

Serija 9000
AquaTrio bežični usisivač i brisač

XW9463/11

Serija 9000

Serija 9000
Bežični usisivač za mokro i suvo čišćenje

XW9383/01

Originalna zamenska četka za AquaTrio bežični usisivač

Zamenske četke

  • Za usisivač Philips AquaTrio 9000

  • Uključuje 2 ultramekane četke od mikrofibera

  • Nežno na svim tvrdim podovima

  • Zamenite na svakih 6 meseci za najbolje rezultate

Ultramekane četke od mikrofibera

Dve ultramekane Power Brush četke od mikrofibera, pogodne za tvrde podove*.

Da biste postigli optimalne rezultate čišćenja, zamenite na 6 meseci

Preporučuje se zamena četki na svakih 6 meseci kako bi aparat održao optimalne performanse čišćenja.

Tehničke specifikacije

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Nagrade

  • Slika VRS_PBTAWARD66

Komentari

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4.0

od 5

2

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Kartáče fungují skvěle.

Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Datum upotrebe 2024-04-28

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče

Datum upotrebe 2024-04-28

15/12/2025

Polska

Polska

Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty

Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.

Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry

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  1. Drveni podovi: pogodno je samo za neupijajuće podove