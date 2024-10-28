Zamenske četke
Komplet zamenskih četki kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži 2 ultramekane Power Brush četke od mikrofibera. Preporučuje se zamena na svakih šest meseci.
Za usisivač Philips AquaTrio 9000
Uključuje 2 ultramekane četke od mikrofibera
Nežno na svim tvrdim podovima
Zamenite na svakih 6 meseci za najbolje rezultate
Dve ultramekane Power Brush četke od mikrofibera, pogodne za tvrde podove*.
Preporučuje se zamena četki na svakih 6 meseci kako bi aparat održao optimalne performanse čišćenja.
Nagrade
4.0
od 5
2
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
MuDr.
28/10/2024
Česká republika
Kartáče fungují skvěle.
Doporučuji. Znovu koupím, jak bude skladem. Součást vysavače.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Datum upotrebe 2024-04-28
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Series 9000 AquaTrio Příslušenství XV1793/01 Náhradní kartáče
Datum upotrebe 2024-04-28
Aneta
15/12/2025
Polska
Ok ale mogłyby być dostępne różne warianty
Szczotki dobrze myją jednak włoski są odrobinę za krótkie, więc czasem nie łapią idealnie podłoża. Na pewno przydałyby się jeszcze inne warianty szczotek, np. twardsze włosie do lepszego wyczyszczenia przydatne zwłaszcza przy zmianie lokum gdzie człowiek chce być pewny że ma na pewno czyste podłogi.
Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Ova recenzija je napisana za Akcesoria do bezprzewodowego AquaTrio XV1793/01 Zestaw wymiennych szczotek z mikrofibry
Drveni podovi: pogodno je samo za neupijajuće podove