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Zamenske četke AquaTrio 7000 & 9000
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XV1793/01
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Komplet zamenskih četki kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži 2 ultramekane Power Brush četke od mikrofibera. Preporučuje se zamena na svakih šest meseci.
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