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Zamenske četke AquaTrio 7000 & 9000

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Zamenske četkeAquaTrio 7000 & 9000

XV1793/01

Zamenske četke AquaTrio 7000 & 9000

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Uputstva i Dokumentacija

Komplet zamenskih četki kompatibilan sa Philips AquaTrio bežičnim usisivačem za mokro i suvo čišćenje serije 9000. Komplet sadrži 2 ultramekane Power Brush četke od mikrofibera. Preporučuje se zamena na svakih šest meseci.

  • PDF datoteka
  • 6 October 2026

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