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Philips OneUp Zamenljivi podni brisači

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Philips OneUpZamenljivi podni brisači

XV1882/20

Philips OneUp Zamenljivi podni brisači

Novo

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Uputstva i Dokumentacija

Philips OneUp zamenljivi podni brisači bude odlične performanse čišćenja podova. Dizajnirani za efikasnost, ovi višekratni podni brisači traju do 6 meseci. Održavajte svoje podove besprekorno čistim.

  • PDF datoteka
  • 29 July 2026

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