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Philips OneUp Zamenljivi podni brisači
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XV1882/20
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Philips OneUp zamenljivi podni brisači bude odlične performanse čišćenja podova. Dizajnirani za efikasnost, ovi višekratni podni brisači traju do 6 meseci. Održavajte svoje podove besprekorno čistim.
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