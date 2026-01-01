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  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

Novo

Philips OneUpZamenljivi podni brisači

XV1882/20

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
Philips OneUp zamenljivi podni brisači bude odlične performanse čišćenja podova. Dizajnirani za efikasnost, ovi višekratni podni brisači traju do 6 meseci. Održavajte svoje podove besprekorno čistim.
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Kompatibilni proizvodi
Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/01

Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/11

Philips OneUp serije 5000

Philips OneUp serije 5000
Električni mop

XV5113/01

Čisto kao nikada do sad.

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

  • Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.

  • 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**

  • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.

  • OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.

  • Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.

Za tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove

Za tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove

Čisti tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove poput laminata, pločica bez teksture, vinila, drvenih podova poput parketa, livenih podova i kamena.

OneUp tehnologija

OneUp tehnologija

Patentirana OneUp tehnologija ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, obezbeđujući efikasno brisanje.

50% brže sušenje i besprekorna čistoća zahvaljujući OneUp podnim brisačima

50% brže sušenje i besprekorna čistoća zahvaljujući OneUp podnim brisačima

Istovremeno brišite i sušite za besprekorno čiste podove. Zamenljivi Philips OneUp podni brisači obezbeđuju optimalno i ravnomerno vlaženje za 50% brže sušenje**.

Tehničke specifikacije

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Odricanje od odgovornosti

  1. Mereno u poređenju sa ručnom krpom za brisanje na neupijajućim podovima prema aklimatizovanim uslovima IEC60335-2-2