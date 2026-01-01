Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.

50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**

Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.

OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.