2 godine garancije
Novo
XV1882/20
Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.
50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**
Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.
OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.
Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.
Čisti tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove poput laminata, pločica bez teksture, vinila, drvenih podova poput parketa, livenih podova i kamena.
Patentirana OneUp tehnologija ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, obezbeđujući efikasno brisanje.
Istovremeno brišite i sušite za besprekorno čiste podove. Zamenljivi Philips OneUp podni brisači obezbeđuju optimalno i ravnomerno vlaženje za 50% brže sušenje**.
Komentari
Mereno u poređenju sa ručnom krpom za brisanje na neupijajućim podovima prema aklimatizovanim uslovima IEC60335-2-2