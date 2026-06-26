2 godine garancije
Novo
Dvostruko čistiji podovi u poređenju sa tradicionalnim mopovima***: Dubinsko čišćenje uklanja do 99,9% bakterija*.
Dvostruko brže brisanje u odnosu na tradicionalne mopove: potrošite upola manje vremena na brisanje.
Originalna OneUp tehnologija: patentirana tehnologija koja ispušta čistu vodu dok tiho usisava prljavu vodu.
Bežični i pokretljiv dizajn: Uživajte u neograničenom kretanju sa zglobom koji se rotira za 360°.
Dugotrajna baterija i lako uklonjivi podni brisač : iskoristite do 70 minuta neprekidnog čišćenja.
Čisti masnoću, mrlje, lepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevnu prljavštinu sa podova. Za sjajan pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9% bakterija*.
Za čišćenje podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, ceđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.
Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, pružajući efikasno električno iskustvo brisanja.
Novo
Novo
Novo
4.8
od 5
11
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
NikiNG
26/06/2026
Hrvatska
Vrhunski proizvod
Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!
Prednosti
Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-06-01
Ve.Zor.
14/06/2026
Hrvatska
Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe
Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Date of Use 2026-05-28
Debbiusrcu
23/03/2026
Hrvatska
Preporuke!
Jednostavno korištenje, oduševljena sam! Mrzim prati pod, a sad samo prvo usišem usisivačem i lagano prebrišem ovim čudom. Nema komplikacija, pranja nekih krpica i sl. Preporučam! Ostalo je samo vidjeti koliko ce baterija izdržati.
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop
Vizuelno čisto: merenje sjaja očišćene površine, testirano sa tečnostima, u poređenju sa tradicionalnim mopovima.
Mereno u poređenju sa tradicionalnim mopovima na neupojnim podovima, prema IEC 60335-2-2 aklimatizovanim uslovima.
Testirano na specifičnoj test površini, sa uzorcima E. Coli i S. Aureus, korišćenjem samo vode.
Na osnovu veličine kuće od 125 m².