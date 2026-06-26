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  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

Novo

Philips OneUp serije 5000 Električni mop

XV5113/01

4.8
| (11) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
Oprostite se od tradicionalnih mopova koji šire prljavštinu! Philips OneUp električni mop pruža 2x čistije podove 2x brže*. Odvodi prljavu vodu dok istovremeno ispušta čistu vodu na pod, a rezultat je besprekoran sjaj.
Pogledajte sve prednosti

Čisto kao nikada do sad.

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

  • Dvostruko čistiji podovi u poređenju sa tradicionalnim mopovima***: Dubinsko čišćenje uklanja do 99,9% bakterija*.

  • Dvostruko brže brisanje u odnosu na tradicionalne mopove: potrošite upola manje vremena na brisanje.​

  • Originalna OneUp tehnologija: patentirana tehnologija koja ispušta čistu vodu dok tiho usisava prljavu vodu.​

  • Bežični i pokretljiv dizajn: Uživajte u neograničenom kretanju sa zglobom koji se rotira za 360°.​

  • Dugotrajna baterija i lako uklonjivi podni brisač : iskoristite do 70 minuta neprekidnog čišćenja.​

Ne pristajte na kompromise kada je reč o čistoći – izaberite Philips OneUp.

Ne pristajte na kompromise kada je reč o čistoći – izaberite Philips OneUp.

Čisti masnoću, mrlje, lepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevnu prljavštinu sa podova. Za sjajan pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9% bakterija*.

Bez kante i bez muke: jednostavno čišćenje od početka do kraja

Bez kante i bez muke: jednostavno čišćenje od početka do kraja

Za čišćenje podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, ceđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, pružajući efikasno električno iskustvo brisanja.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamenljivi podni brisač

    XV1882/10
    • Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.
    • 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**​
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.​
    • OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.​
    • Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.​

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamenljivi podni brisači

    XV1882/20
    • Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.
    • 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.
    • OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.
    • Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Tečnost za čišćenje podova

    XV1892/02
    • Produžava vek trajanja podnih brisača: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje potrošnju.
    • Jednostavno doziranje za do 40 upotreba: ultra koncentrovana formula pruža nežno čišćenje.
    • Brže sušenje: 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopom, za besprekorne rezultate.**​
    • Ekonomično rešenje: jedna bočica zamenjuje do tri boce običnog deterdženta.
    • Bezbedno za ljude i kućne ljubimce: štiti površine i doprinosi zdravijem okruženju.​

Komentari

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4.8

od 5

11

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
2
1

26/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Vrhunski proizvod

Već dugo nisam bila zadovoljna s nekim proizvodom kao s ovim! Olakšava pranje, odlično pere (sredstvo je odlično,umjeren miris,lijepo očisti) ,nema više mokrog poda koji se ne da osušiti nakon pranja, punjenja i pražnjenja teških kanti s vodom, izuzetno jednostavan za korištenje! Top proizvod❤️,preporučam!

Prednosti

Nakon mog pozitivnog iskustva i moje prijateljice su naručile!

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-06-01

14/06/2026

Hrvatska

Hrvatska

Stvarno dobar proizvod. Podovi su super čisti.qVe

Ocjena govori sve 5/5. Proizvod bi preporučila svima koji vole da su podovi super čisti a osobito onima koji imaju malu djecu. Trebalo bi upozoriti da se koristi sredstvo koje se ne pjeni i da se može samostalno naručiti kao i mop.

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Date of Use 2026-05-28

23/03/2026

Hrvatska

Hrvatska

Preporuke!

Jednostavno korištenje, oduševljena sam! Mrzim prati pod, a sad samo prvo usišem usisivačem i lagano prebrišem ovim čudom. Nema komplikacija, pranja nekih krpica i sl. Preporučam! Ostalo je samo vidjeti koliko ce baterija izdržati.

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp serije 5000 XV5113/01 Električni mop

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  1. Vizuelno čisto: merenje sjaja očišćene površine, testirano sa tečnostima, u poređenju sa tradicionalnim mopovima.

  2. Mereno u poređenju sa tradicionalnim mopovima na neupojnim podovima, prema IEC 60335-2-2 aklimatizovanim uslovima.

  3. Testirano na specifičnoj test površini, sa uzorcima E. Coli i S. Aureus, korišćenjem samo vode.

  4. Na osnovu veličine kuće od 125 m².