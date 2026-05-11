ProizvodiPodrška

Prijavi se za 10% popusta

Poseti Philips shop

2 godine garancije

Sve serije

  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

Novo

Philips OneUpTečnost za čišćenje podova

XV1892/02

5
| (7) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod
Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
Unapredite svoj Philips OneUp električni mop posebno formulisanim deterdžentom koji obezbeđuje sjaj bez tragova na svim vrstama podova. Vaš dom biće svež i čist. Idealan je za upotrebu na tvrdim podovima, osetljivim površinama i za svakodnevno čišćenje.
Pogledajte sve prednosti
Kompatibilni proizvodi
Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/01

Philips OneUp serije 3000

Philips OneUp serije 3000
Električni mop

XV3101/11

Philips OneUp serije 5000

Philips OneUp serije 5000
Električni mop

XV5113/01

Čisto kao nikada do sad.

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

  • Produžava vek trajanja podnih brisača: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje potrošnju.

  • Jednostavno doziranje za do 40 upotreba: ultra koncentrovana formula pruža nežno čišćenje.

  • Brže sušenje: 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopom, za besprekorne rezultate.**​

  • Ekonomično rešenje: jedna bočica zamenjuje do tri boce običnog deterdženta.

  • Bezbedno za ljude i kućne ljubimce: štiti površine i doprinosi zdravijem okruženju.​

Posebno razvijeno za Philips OneUp električni mop

Posebno razvijeno za Philips OneUp električni mop

Ultra koncentrovano sredstvo za čišćenje podova Philips OneUp posebno je formulisano za Philips OneUp električni mop. Obezbeđuje vrhunsko čišćenje i produžava vek trajanja podnih brisača pri svakoj upotrebi.

Jednostavno i optimalno doziranje

Jednostavno i optimalno doziranje

Izuzetno koncentrovano sredstvo za čišćenje podova Philips OneUp jednostavno se povezuje sa rezervoarom za čistu vodu i obezbeđuje jednostavno i optimalno doziranje za besprekorno čiste podove.

50% brže sušenje i besprekorno čišćenje zahvaljujući OneUp podnim brisačima

50% brže sušenje i besprekorno čišćenje zahvaljujući OneUp podnim brisačima

Istovremeno brišu i suše za besprekorno čiste podove. Zamenljivi Philips OneUp podni brisači obezbeđuju optimalno i ravnomerno vlaženje za 50% brže sušenje.**

Tehničke specifikacije

Potražite podršku za ovaj proizvod

Pronađite najčešća pitanja, korisničke priručnike, bezbednosne informacije i savete

Komentari

Ovim recenzijama upravlja Bazaarvoice i one su u skladu sa Bazaarvoice politikom autentičnosti, koja ima podršku u vidu tehnologije protiv prevara i ljudske analize. Detalje možete pronaći na
Mišljenja kupaca u obliku ocena proizvoda i zvezdica korisna su za sve. Ona vam omogućavaju da saznate više o proizvodu i pomažu vam da donesete odluku o kupovini. Svaki kupac koji je kupio proizvod online ili u prodavnici može da ostavi recenziju

5.0

od 5

7

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

11/05/2026

България

България

Почиства безупречно

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Date of Use 2026-05-10

25/03/2026

България

България

Препарат за ел. Моп

Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

25/03/2026

България

България

Пристрастена към аромата

Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.

Prednosti

Прекрасен аромат, без замазани следи

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под

Prijavite se na naš bilten i prvi pristupite ekskluzivnim ponudama

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana

Želim da primam promotivne informacije – na osnovu mojih preferencija i ponašanja – o Philips proizvodima, uslugama, događajima i promocijama. Mogu se lako odjaviti u bilo kom trenutku!

  • Saveti i trikovi
  • Prvi pristupite pogodnostima
  • Posebne ponude
  • Povrat u roku od 30 dana
Odricanje od odgovornosti

  1. Mereno u poređenju sa ručnim brisanjem na nepropusnim podovima prema aklimatizovanim uslovima IEC60335-2-2

  2. prema OECD smernici 302 B