2 godine garancije
Novo
Produžava vek trajanja podnih brisača: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje potrošnju.
Jednostavno doziranje za do 40 upotreba: ultra koncentrovana formula pruža nežno čišćenje.
Brže sušenje: 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopom, za besprekorne rezultate.**
Ekonomično rešenje: jedna bočica zamenjuje do tri boce običnog deterdženta.
Bezbedno za ljude i kućne ljubimce: štiti površine i doprinosi zdravijem okruženju.
Ultra koncentrovano sredstvo za čišćenje podova Philips OneUp posebno je formulisano za Philips OneUp električni mop. Obezbeđuje vrhunsko čišćenje i produžava vek trajanja podnih brisača pri svakoj upotrebi.
Izuzetno koncentrovano sredstvo za čišćenje podova Philips OneUp jednostavno se povezuje sa rezervoarom za čistu vodu i obezbeđuje jednostavno i optimalno doziranje za besprekorno čiste podove.
Istovremeno brišu i suše za besprekorno čiste podove. Zamenljivi Philips OneUp podni brisači obezbeđuju optimalno i ravnomerno vlaženje za 50% brže sušenje.**
5.0
od 5
7
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lambreva
11/05/2026
България
Почиства безупречно
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Date of Use 2026-05-10
Philips fen
25/03/2026
България
Препарат за ел. Моп
Супер препарат! Много ни харесва и го ползваме непрекъснато за всякакви повърхности.
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Domakinqta
25/03/2026
България
Пристрастена към аромата
Имаме OneUp серия 5000 и купихме допълнително препарат, защото сме пристрастени към аромата.
Prednosti
Прекрасен аромат, без замазани следи
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Ova recenzija je napisana za Philips OneUp XV1892/02 Препарат за почистване на под
Mereno u poređenju sa ručnim brisanjem na nepropusnim podovima prema aklimatizovanim uslovima IEC60335-2-2
prema OECD smernici 302 B