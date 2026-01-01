2 godine garancije
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XV3101/01
Dvostruko čistiji podovi u poređenju sa tradicionalnim mopovima***: Dubinsko čišćenje uklanja do 99,9% bakterija*.
Dvostruko brže brisanje u odnosu na tradicionalne mopove: potrošite upola manje vremena na brisanje.
Originalna OneUp tehnologija: patentirana tehnologija koja ispušta čistu vodu dok tiho usisava prljavu vodu.
Bežični i pokretljiv dizajn: Uživajte u neograničenom kretanju sa zglobom koji se rotira za 360°.
Dugotrajna baterija i lako uklonjivi podni brisač : iskoristite do 70 minuta neprekidnog čišćenja.
Čisti masnoću, mrlje, lepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevnu prljavštinu sa podova. Za sjajan pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9% bakterija*.
Za čišćenje podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, ceđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.
Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, pružajući efikasno električno iskustvo brisanja.
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Vizuelno čisto: merenje sjaja očišćene površine, testirano sa tečnostima, u poređenju sa tradicionalnim mopovima.
Mereno u poređenju sa tradicionalnim mopom za brisanje na neupijajućim podovima, prema IEC 60335-2-2 aklimatizovanim uslovima.
Testirano na specifičnoj test površini, sa uzorcima E. Coli i S. Aureus, koristeći samo vodu.
Na osnovu veličine kuće od 125 m².