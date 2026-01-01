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Sve serije

  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
  • Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

Novo

Philips OneUp serije 3000Električni mop

XV3101/01

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!
Oprostite se od tradicionalnih mopova koji šire prljavštinu! Philips OneUp električni mop pruža 2x čistije podove 2x brže*. Odvodi prljavu vodu dok istovremeno ispušta čistu vodu na pod, a rezultat je besprekoran sjaj.
Pogledajte sve prednosti

Čisto kao nikada do sad.

Zaboravi stari mop, stigao je OneUp!

  • Dvostruko čistiji podovi u poređenju sa tradicionalnim mopovima***: Dubinsko čišćenje uklanja do 99,9% bakterija*.

  • Dvostruko brže brisanje u odnosu na tradicionalne mopove: potrošite upola manje vremena na brisanje.

  • Originalna OneUp tehnologija: patentirana tehnologija koja ispušta čistu vodu dok tiho usisava prljavu vodu.

  • Bežični i pokretljiv dizajn: Uživajte u neograničenom kretanju sa zglobom koji se rotira za 360°.​

  • Dugotrajna baterija i lako uklonjivi podni brisač : iskoristite do 70 minuta neprekidnog čišćenja.

Ne pristajte na kompromise kada je reč o čistoći – izaberite Philips OneUp.

Ne pristajte na kompromise kada je reč o čistoći – izaberite Philips OneUp.

Čisti masnoću, mrlje, lepljivu prljavštinu, finu prašinu i svakodnevnu prljavštinu sa podova. Za sjajan pod bez ostataka i tragova uz uklanjanje do 99,9% bakterija*.

Bez kante i bez muke: jednostavno čišćenje od početka do kraja

Bez kante i bez muke: jednostavno čišćenje od početka do kraja

Za čišćenje podova bez komplikacija, bez potrebe za kantama, ceđenjem ili ispiranjem. Philips OneUp električni mop pojednostavljuje svaki korak.

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Originalna patentirana tehnologija OneUp

Patentirana tehnologija OneUp ispušta čistu vodu na pod dok tiho odvodi prljavu vodu, pružajući efikasno električno iskustvo brisanja.

Tehničke specifikacije

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Delovi & Pribor

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamenljivi podni brisač

    XV1882/10
    • Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.
    • 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**​
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.​
    • OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.​
    • Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.​

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamenljivi podni brisači

    XV1882/20
    • Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.
    • 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.
    • OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.
    • Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Tečnost za čišćenje podova

    XV1892/02
    • Produžava vek trajanja podnih brisača: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje potrošnju.
    • Jednostavno doziranje za do 40 upotreba: ultra koncentrovana formula pruža nežno čišćenje.
    • Brže sušenje: 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopom, za besprekorne rezultate.**​
    • Ekonomično rešenje: jedna bočica zamenjuje do tri boce običnog deterdženta.
    • Bezbedno za ljude i kućne ljubimce: štiti površine i doprinosi zdravijem okruženju.​

Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Vizuelno čisto: merenje sjaja očišćene površine, testirano sa tečnostima, u poređenju sa tradicionalnim mopovima.

  2. Mereno u poređenju sa tradicionalnim mopom za brisanje na neupijajućim podovima, prema IEC 60335-2-2 aklimatizovanim uslovima.

  3. Testirano na specifičnoj test površini, sa uzorcima E. Coli i S. Aureus, koristeći samo vodu.

  4. Na osnovu veličine kuće od 125 m².