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Philips OneUp serije 3000 Električni mop

Novo

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Philips OneUp serije 3000Električni mop

XV3101/01

Philips OneUp serije 3000 Električni mop

Novo

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Uputstva i Dokumentacija

UK Declaration of Conformity - English (US)

  • PDF datoteka, 490.1 kB
  • 13 March 2026

Quick Start Guide XV3101

  • PDF datoteka, 2.2 MB
  • 13 March 2026

Delovi & Pribor

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamenljivi podni brisač

    XV1882/10
    • Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.
    • 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**​
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.​
    • OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.​
    • Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.​

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Zamenljivi podni brisači

    XV1882/20
    • Nežna mikrovlakna: čiste tvrde podove, uključujući osetljive i neupijajuće podove.
    • 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopovima: brišite i sušite istovremeno kako bi podovi bili besprekorni.**
    • Lako se skidaju: dizajnirani za jednostavno čišćenje i brisanje bez nereda.
    • OneUp tehnologija: patentirana tehnologija ispušta čistu vodu i tiho odvodi prljavu vodu.
    • Višekratna upotreba do 6 meseci: zamenljivi Philips OneUp podni brisači mogu se prati u mašini za veš ili ručno.

  • Novo

    • Philips OneUp

    Philips OneUp
    Tečnost za čišćenje podova

    XV1892/02
    • Produžava vek trajanja podnih brisača: formula za jednostavno i optimalno doziranje smanjuje potrošnju.
    • Jednostavno doziranje za do 40 upotreba: ultra koncentrovana formula pruža nežno čišćenje.
    • Brže sušenje: 50% brže sušenje u poređenju sa tradicionalnim mopom, za besprekorne rezultate.**​
    • Ekonomično rešenje: jedna bočica zamenjuje do tri boce običnog deterdženta.
    • Bezbedno za ljude i kućne ljubimce: štiti površine i doprinosi zdravijem okruženju.​

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