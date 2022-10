Sa kim se razmenjuju podaci o ličnosti?

Philips može da otkrije Vaše podatke o ličnosti našim filijalama, trećim licima pružaocima usluga, poslovnim partnerima ili ostalim trećim licima u skladu sa ovim obaveštenjem o privatnosti odnosno važećim zakonom.

Filijale Možemo razmenjivati Vaše podatke sa drugim Philips subjektima koji su deo Philips Grupe. Recimo, neki Philips subjekti mogu nam pomagati u upravljanju infrastrukturom aplikacije ili u radu sa Vašim upitima. Vaše podatke će obrađivati samo osobe kojima je potreban pristup strogo za obavljanje poslova. Pružaoci usluga Radimo sa pružaocima usluga trećim licima kako bi nam pomogli da radimo, pružamo, poboljšavamo, razumemo, prilagođavamo, podržavamo i plasiramo naše usluge. Vaše podatke o ličnosti možemo razmeniti sa sledećim pružaocima usluga: Pružaoci IT usluga i usluga oblaka

Ti pružaoci usluga isporučuju neophodan hardver, softver, umrežavanje, skladištenje, transakcijske usluge odnosno povezanu tehnologiju potrebnu za pokretanje aplikacije ili pružanje usluga. Pružaoci usluga analitike i anketiranja

Ti pružaoci usluga isporučuju neophodan hardver, softver, umrežavanje, skladištenje odnosno povezanu tehnologiju koja nam je potrebna za vršenje analitike aplikacije ili sprovođenje anketa.

Philips zahteva od svojih pružalaca usluga da obezbede odgovarajući nivo zaštite Vašim podacima o ličnosti, sličan nivou koji mi pružamo. Zahtevamo od naših pružalaca usluga da obrađuju Vaše podatke o ličnosti samo u skladu sa našim uputstvima i samo u gore navedene posebne svrhe, da bi imali pristup minimalnoj količini podataka koja im je potrebna za pružanje određene usluge i da bi zaštitili bezbednost Vaših podataka o ličnosti.

Ostala treća lica Philips takođe može da radi sa trećim licima koja obrađuju Vaše podatke o ličnosti u sopstvene svrhe. Ako Philips deli podatke o ličnosti sa trećim licima koja koriste Vaše podatke o ličnosti u sopstvene svrhe, Philips će se postarati za to da Vas obavesti odnosno dobije Vaš pristanak u skladu sa važećim zakonima pre nego što podeli Vaše podatke o ličnosti. U tom slučaju, pažljivo pročitajte njihova obaveštenja o privatnosti u kojima se navode njihove prakse u pogledu privatnosti, uključujući i vrstu podataka o ličnosti koje prikupljaju, kako ih koriste, obrađuju i štite. Philips nekada prodaje poslovanje ili deo poslovanja drugoj kompaniji. Takav prenos vlasništva može da obuhvati prenos Vaših podataka o ličnosti koji su direktno povezani sa tim poslovanjem na kompaniju koja ga kupuje. Sva naša prava i obaveze iz našeg obaveštenja o privatnosti Philips može slobodno preneti na bilo koju od naših filijala, u vezi sa spajanjem, preuzimanjem, restrukturiranjem ili prodajom imovine, ili na osnovu zakona ili na drugi način, a mi možemo preneti Vaše podatke o ličnosti bilo kojoj od naših filijala, pravnih lica naslednika ili novom vlasniku. Ako je opcija dostupna u Vašoj zemlji, možemo da delimo Vaše podatke o ličnosti sa sledećim trećim licima: Trećim licima pružaocima usluga u skladu sa ovim obaveštenjem. Osiguravajućim društvima ili zdravstvenim radnicima u oblasti oralne zdravstvene zaštite. U nekim zemljama možete pristupiti posebnim Sonicare programima koji Vam omogućavaju da naložite kompaniji Philips da deli Vaše podatke o ličnosti sa Vašim osiguravačem, stomatologom ili zdravstvenim radnikom. Podaci o ličnosti koje obrađujemo i delimo mogu uključivati jedinstvene identifikatore, informacije o registraciji i podatke o pranju zuba, kao što su vaš prateći kod učesnika, datum pranja zuba, vreme, pečat, trajanje, pokrivenost i dodatni detalji o pranju zuba. Takođe možemo da analiziramo, kombinujemo i objedinjujemo Vaše podatke da bismo pripremili zbirne statističke izveštaje u skladu sa uslovima programa. Ako pristupite tim programima dobićete dodatne informacije o tome kako se rukuje Vašim podacima. U tom slučaju možemo da obrađujemo i delimo Vaše podatke o ličnosti na osnovu Vašeg pristanka, da bismo ispunili svoje ugovorne obaveze kada Vam pružamo usluge ili na osnovu našeg legitimnog interesa. Napominjemo da kada se prijavite preko Vašeg naloga na Facebook društvenom mediju putem Androida, omogućavate mreži Facebook da prikuplja sledeće informacije kroz Facebook SDK: Događaji u okviru aplikacije: To pokriva generičke Events (Događaje) u okviru aplikacije (npr. instaliranje aplikacije, pokretanje aplikacije) i druge standardne evidencije za metriku proizvoda (npr. učitavanje SDK i učinak SDK). Konfiguracioni podaci: Nakon što se korisnik prijavi, SDK podnosi periodične prateće zahteve za automatsko upravljanje vekom trajanja pristupnog tokena. Informacije o greškama: SDK snima informacije o greškama, uključujući i tokom inicijalizacije SDK, koje mogu da obuhvate identifikacionu oznaku korisnika koji su prijavljeni na Facebook. Kratkoročni podaci: SDK meri određenu aktivnost korisnika u cilju postupanja sa prevarama i zloupotrebama. Ti podaci se zadržavaju samo u veoma kratkom vremenskom periodu za one koji nisu prijavljeni na Facebook. Facebook takođe može da prikuplja analitičke podatke o načinu na koji koristite SDK, informacije o nazivu aplikacije koju koristite, datumu kada ste odobrili prijavu i svakom URL povezanom sa Vašom prijavom. Više o tome kako Facebook koristi Vaše informacije možete saznati ako pročitate Facebook Politiku o podacima. Napominjemo da je funkcija prijavljivanja na Facebook u potpunosti opciona, uvek ćemo Vam dozvoliti da se prijavite pomoću Vašeg Philips naloga. Na kraju, kada to nalaže zakon, ili ako je neophodno u cilju zaštite naših prava, možemo da delimo Vaše podatke sa javnim i državnim organima. ОпширнијеЧитај мање