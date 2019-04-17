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Site owner

Vlasnik sajta

Ovaj veb sajt vam nudi:

Koninklijke Philips N.V.
High Tech Campus 5
5656 AE, Eindhoven
The Netherlands

 

Broj u trgovačkom registru 17001910
PDV broj NL002065538B01

 

Za sve komentare na našem sajtu kontaktirajte administratora naše stranice.

Klikom na link napustićete službenu web stranicu kompanije Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Svi linkovi na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo radi Vašeg komfora i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-lokacijama. Philips ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u vezi s web-lokacijama trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

Razumem

You are about to visit a Philips global content page

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Klikom na link napustićete službenu web stranicu kompanije Philips Electronics Ltd. ("Philips"). Svi linkovi na web-stranice trećih strana koje se mogu pojaviti na ovim stranicama date su samo radi Vašeg komfora i ni na koji način ne predstavljaju bilo kakvu povezanost ili odobravanje informacija koje se nalaze na tim povezanim web-lokacijama. Philips ne daje nikakve izjave niti garancije bilo koje vrste u vezi s web-lokacijama trećih strana ili informacijama koje se na njima nalaze.

Razumem

You are about to visit a Philips global content page

Continue
© Koninklijke Philips N.V., 2004 - 2026. Sva prava zadržana.

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