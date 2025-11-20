Podrška za Philips Da li mogu da koristim Philips aparat za negu dok je povezan na strujnu utičnicu?

Ne, većina Philips aparata za negu ne može se koristiti kada je povezana na strujnu utičnicu (putem kabla). Budući da se mnogi Philips proizvodi za negu mogu koristiti u kadi ili pod tušem, oni se iz bezbednosnih razloga neće uključiti kada su povezani na strujnu utičnicu.

Neki Philips proizvodi (uključujući neke modele aparata za šišanje) dizajnirani su za upotrebu samo u suvim uslovima i mogu se koristiti i kada su priključeni na napajanje i bežično. Ako već imate proizvod kod kuće, pogledajte korisnički priručnik da biste saznali da li se može koristiti priključen na napajanje ili ga jednostavno povežite na strujnu utičnicu i pokušajte da ga uključite (samo u suvim uslovima). Ako se uključuje bežično, ali ne i kada je priključen na napajanje, to je predviđeno dizajnom.

Ako razmatrate kupovinu Philips aparata za negu i želite da znate da li se može koristiti kada je povezan na strujnu utičnicu, pogledajte pakovanje ili informacije navedene na stranici proizvoda za više detalja.