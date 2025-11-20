Kako da trimujem bradu pomoću Philips proizvoda?

Operite i osušite bradu i lice. Ako uz trimer za bradu ili višenamenski trimer dolazi više češljeva za bradu na klik, možete ih koristiti za dobijanje željene dužine dlake. Brojevi na češljevima označavaju preostalu dužinu dlake nakon trimovanja. Jednostavno postavite odgovarajući češalj na aparat dok ne klikne i počnite sa trimovanjem. Ako uz aparat dolazi podesivi češalj, prvo podesite odgovarajuću postavku.



Ako uz proizvod dolazi češalj za zaštitu kože na klik, on vam može pomoći da zaštitite kožu dok kreirate kratko trimovanje. Češalj za zaštitu kože je dizajniran da pruži ugodan, čist izgled uz potpunu zaštitu kože. Češalj udaljava kožu od sečiva radi kratkog, glatkog trimovanja.



Ali kada trimujete prvi put, možete početi korišćenjem češlja sa maksimalnom postavkom dužine trimovanja ili najvišom postavkom dužine kako biste se prvo upoznali sa proizvodom.



Idite suprotno od smera rasta dlake da biste uklonili višak volumena. Ponavljajte postupak koristeći kraće postavke trimovanja dok ne budete zadovoljni dužinom.

