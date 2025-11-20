Podrška za Philips Kako da očistim Philips aparat za negu?

Da biste održali optimalne performanse Philips aparata za negu, važno je da čistite proizvod nakon svake upotrebe. Nemojte koristiti korozivne deterdžente, sunđere ili krpe za ribanje, benzin, aceton itd. za čišćenje aparata.



Pogledajte uputstva u nastavku o tome kako da očistite Philips aparat za negu.

Savet: kada skladištite Philips aparat za negu nakon čišćenja, skladištite ga sa postavljenim češljem ili zaštitnim poklopcem kako biste zaštitili oštrice od slučajnog oštećenja.





Perivi aparati za negu Perivi aparati za negu imaju odštampanu slavinu za vodu na poleđini drške ili se ona nalazi u korisničkom priručniku. Perivi aparati za negu sa slavinom mogu se čistiti vodom, međutim to ne znači da ih možete koristiti za skraćivanje ili trimovanje kose/dlaka pod tušem ili u kadi. Da biste očistili ove uređaje, skinite dodatke i sečivo i očistite područje ispod njega vodom. Nemojte koristiti sapunicu ili bilo kakve deterdžente za čišćenje, jer to može ukloniti zaštitnu mast sa sečiva i uticati na njegove performanse. Operite i osušite dodatke odvojeno pre nego što ih ponovo pričvrstite na aparat. Nikada ne potapajte aparat u vodu. Aparati za negu pogodni za tuširanje Aparati za negu pogodni za tuširanje imaju simbol tuša/kade i mogu se bezbedno čistiti vodom i koristiti tokom tuširanja ili kupanja. Iz bezbednosnih razloga, ovi vodootporni aparati se mogu koristiti samo bežično i neće se uključiti ako su povezani na napajanje.



Pre čišćenja, uverite se da je napajanje isključeno i da je aparat isključen iz zidne utičnice. Da biste očistili ove uređaje, skinite sve češljeve i jedinicu za šišanje sa uređaja. Očistite češalj i jedinicu za šišanje pod mlazom tople vode. Istresite višak vode i ostavite delove da se potpuno osuše na vazduhu. Nikada ne sušite jedinicu za šišanje peškirom ili maramicom jer to može izazvati oštećenje.



Nemojte koristiti sapunicu ili bilo kakve deterdžente za čišćenje, jer to može ukloniti zaštitnu mast sa sečiva i uticati na njegove performanse.



Za detaljnija uputstva za vaš model, pogledajte korisnički priručnik.

Aparati za negu koji se ne peru Ovi aparati za negu koji se ne peru imaju simbol precrtane slavine koji se nalazi u korisničkom priručniku ili je odštampan na poleđini drške. Ovi aparati se ne mogu prati vodom. Pre čišćenja, uverite se da je napajanje isključeno i da je aparat isključen iz zidne utičnice. Skinite češalj za negu i jedinicu za šišanje sa aparata. Očistite jedinicu za šišanje i unutrašnjost aparata priloženom četkicom za čišćenje ili štapićem za uši.



Za detaljnija uputstva za vaš model, pogledajte korisnički priručnik.



