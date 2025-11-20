ProizvodiPodrška

Kako da očistim Philips aparat za negu?

Da biste održali optimalne performanse Philips aparata za negu, važno je da čistite proizvod nakon svake upotrebe. Nemojte koristiti korozivne deterdžente, sunđere ili krpe za ribanje, benzin, aceton itd. za čišćenje aparata.

Pogledajte uputstva u nastavku o tome kako da očistite Philips aparat za negu.

Savet: kada skladištite Philips aparat za negu nakon čišćenja, skladištite ga sa postavljenim češljem ili zaštitnim poklopcem kako biste zaštitili oštrice od slučajnog oštećenja.


 

Informacije na ovoj stranici važe za sledeće modele: MG3915/15 , BT5775/15 , MG7935/15 . Kliknite ovde da prikažete još brojeva proizvoda  ›

