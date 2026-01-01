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Obustavljeno

BrillianceLCD monitor sa USB-C baznom stanicom

328P6VUBREB/00

Jednostavne veze
Ovaj Philips Brilliance monitor sa USB-C vezom smanjuje potrebu za gomilanjem kablova. Gledajte živopisnu i oštru 4K UHD sliku, bezbedno se povežite na intranet, punite laptop. Sve to istovremeno pomoću jednog USB-C kabla.
Pogledajte sve prednosti

uz monitor sa USB-C bazom

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  • P Line

  • 32 (dijagonala 31,5" / 80 cm)

  • 3840 x 2160 (4K UHD)

Ugrađena USB-C bazna stanica

Ugrađena USB-C bazna stanica

Ovaj Philips monitor ima ugrađenu USB baznu stanicu tipa C sa mogućnošću napajanja. Tanki, obostrani USB-C konektor omogućava lako povezivanje pomoću jednog kabla. Jednostavnije organizujte povezivanjem svih perifernih uređaja, poput tastature, miša i RJ-45 Ethernet kabla, na baznu stanicu monitora. Jednostavno povežite laptop sa ovim monitorom pomoću jednog USB-C kabla da biste gledali video visoke rezolucije i prenosili podatke ogromnom brzinom, dok istovremeno napajate i punite laptop.

Povežite prenosni računar jednim USB-C kablom

Povežite prenosni računar jednim USB-C kablom

Ovaj Philips monitor koristi USB priključak tipa C koji služi i za napajanje. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem, možete da direktno napajate kompatibilni uređaj. Tanak i simetričan USB-C priključak omogućava lako povezivanje jednim kablom. Možete da gledate video snimke velike rezolucije i da prenosite podatke velikom brzinom, istovremeno napajajući i puneći svoj kompatibilni uređaj.

Sa monitora možete da napajajte i napunite kompatibilni prenosni računar

Monitor je opremljen USB-C priključkom koji ispunjava uslove standarda za napajanje preko USB-a. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem, možete da napajate ili punite kompatibilan* prenosni računar direktno sa monitora pomoću jednog USB-C kabla.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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Odricanje od odgovornosti

  1. Za prenos videa preko USB-C veze, laptop/uređaj mora da podržava USB-C DP Alt režim

  2. Za USB-C funkciju punjenja i napajanja, vaš prenosni računar ili uređaj mora da podržava specifikacije USB-C standarda za napajanje. Za više podataka pogledajte korisnički priručnik prenosnog računara ili kontaktirajte proizvođača.

  3. Aktivnosti poput deljenja ekrana i onlajn strimovanja videa i zvuka mogu da utiču na performanse mreže. Hardver, propusni opseg i performanse mreže određuju ukupni kvalitet zvuka i videa.

  4. Vrednost vremena odziva jednaka sa SmartResponse

  5. Osvetljenost (tipična): 400 cd/m2

  6. BT. 709 / DCI-P3 pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  7. NTSC oblast na osnovu CIE1976

  8. sRGB oblast na osnovu CIE1931

  9. Adobe RGB pokrivenost je zasnovana na CIE1976

  10. Ako vam se čini da je Ethernet veza spora, otvorite meni na ekranu i izaberite USB 3.0 ili noviju verziju koja podržava LAN brzinu do 1G.

  11. EPEAT oznaka je važeća samo tamo gde Philips registruje proizvod. Posetite https://www.epeat.net/ za status registracije u svojoj zemlji.

  12. Izgled monitora može da se razlikuje od onog na slici.