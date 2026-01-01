Povežite prenosni računar jednim USB-C kablom

Ovaj Philips monitor koristi USB priključak tipa C koji služi i za napajanje. Zahvaljujući inteligentnom i prilagodljivom upravljanju napajanjem, možete da direktno napajate kompatibilni uređaj. Tanak i simetričan USB-C priključak omogućava lako povezivanje jednim kablom. Možete da gledate video snimke velike rezolucije i da prenosite podatke velikom brzinom, istovremeno napajajući i puneći svoj kompatibilni uređaj.