2 godine garancije
Dizajniran za domove sa kućnim ljubimcima
Ciljano deluje na 5 ključnih mirisa kućnih ljubimaca
HEPA filter, aktivni ugalj, formula za hvatanje mirisa
Bezbedan dizajn za kućne ljubimce
Ako živite sa kućnim ljubimcima, znate koliko se brzo nakuplja dlaka. Ovaj prečišćivač za kućne ljubimce koristi kružni protok vazduha i Bernulijev efekat za podizanje i hvatanje kako lebdeće tako i nataložene dlake, uklanjajući preko 90% za manje od sat vremena (1) za čistiji dom uz manje napora.
Sloj aktivnog uglja u prečišćivaču za kućne ljubimce sa formulom za hvatanje mirisa hvata i neutrališe 5 uobičajenih mirisa kućnih ljubimaca (2), uključujući mirise od izmeta, mokrog krzna, posuda za hranu i prostora za nuždu. Ovo pomaže da vaš dom ostane svež i prijatan.
Sa CADR od 400 m3/h (3), ovaj prečišćivač za kućne ljubimce pruža snažan protok vazduha koji uklanja dlake, mirise i alergene u roku od nekoliko minuta. Efikasno prečišćava prostorije do 104 m2 (3), što ga čini savršenim za dnevne sobe, spavaće sobe ili bilo koji prostor koji delite sa kućnim ljubimcima.
5.0
od 5
21
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Стела Ш.
19/05/2026
България
Тих и ефикасен
Много тих и дискретен продукт, който се справи отлично с предизвикателството на една дългокосместа котка в активен период на смяна на козината. Ненатрапващ се модерен дизайн и лесна поддръжка. Силно препоръчвам.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-07
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-07
Ния П.
18/05/2026
България
Чудесен продукт
Силно препоръчвам, особено за домакинства с домашни любимци. Космите от двете ни котки по пода и мебелите значително намаляха. Уредът е тих и не създава никакъв дискомфорт.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-11
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-05-11
Славена
17/05/2026
България
Препоръчвам!!
С алегирчна астма съм към козина и прах, от както използвам пречиствателя се чувствам много по-добре
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-04-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet серия 3000 AC3360/11 Интелигентен пречиствател за домашни любимци
Date of Use 2026-04-29
(1) Uklanjanje dlaka testirano u internoj laboratoriji u komori od 30m³ korišćenjem režima za kućne ljubimce. Stopa čestica u vazduhu: testirana u eksternoj laboratoriji u komori od 3m³ sa režimom za kućne ljubimce. Rezultati mogu varirati u zavisnosti od okruženja, vrste i broja kućnih ljubimaca.
(2) Testirano u eksternoj laboratoriji u komori od 30m³ korišćenjem Turbo režima tokom 1h. Pet tipova mirisa povezanih sa kućnim ljubimcima odnosi se na: vodonik-sulfid, amonijak, metantiol, sirćetnu kiselinu i trimetilamin.
(3) CADR testiran prema GB/T18801-2022. Odgovarajuća površina za prečišćavanje izračunata prema standardu NRCC-54013.
(4) Iz vazduha koji prolazi kroz filter, testirano prema DIN71460 sa NaCl aerosolom od 0,003 µm.
(5) Zvučni pritisak, IEC 60704, na 1,5 m.