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  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
  • Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima

PureProtect Pet 3000 serijaHEPA NanoProtect filter

FY3110/00

5

| (6) Komentari | 100% preporučuje ovaj proizvod

Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima

Originalni filter za zamenu za Philips prečišćivač vazduha za kućne ljubimce: sistem sa 4 sloja sa predfilterom, HEPA filterom, aktivnim ugljem i formulom za hvatanje mirisa hvata dlake kućnih ljubimaca, alergene i uklanja mirise od krzna, posipa i izmeta ljubimaca za čistiji vazduh.

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Kompatibilni proizvodi
PureProtect Pet 3000 serija

PureProtect Pet 3000 serija
Pametni prečistač vazduha za kućne ljubimce

AC3360/11

Efikasno hvata dlake i mirise kućnih ljubimaca

Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima

  • Kompatibilan sa serijom 3000

  • U pakovanju: 1 filter

  • Životni vek do 1 godine

  • Originalni Philips filteri

Kompatibilan sa PureProtectPet serijom 3000

Kompatibilan sa PureProtectPet serijom 3000

Filter za zamenu za Philips PureProtect Pet prečišćivače vazduha serije 3000: AC3360. Model vašeg prečišćivača vazduha možete pronaći na dnu uređaja

HEPA filter sa 4 sloja hvata 99,97% ultra finih čestica

HEPA filter sa 4 sloja hvata 99,97% ultra finih čestica

Sistem sa 4 sloja kombinuje predfilter, HEPA filter, aktivni ugalj i formulu za hvatanje mirisa. Hvata 99,97% čestica malih do 0,003 mikrona (1), efikasno uklanjajući dlake kućnih ljubimaca, alergene, mirise (2), bakterije i viruse.

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter za najbolje performanse

Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.

Tehničke specifikacije

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Komentari

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5.0

od 5

6

Komentari

100%

preporučuje ovaj proizvod

4
3
2
1

10/09/2026

Latvija

Latvija

labs filtrs

Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs

Date of Use 2026-05-01

06/09/2026

Eesti

Eesti

Filter vähendab lemmikloomade lõhnu

See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter

Date of Use 2026-07-29

04/09/2026

Lietuva

Lietuva

Okey

Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

Da, preporučujem ovaj proizvod

Ova recenzija je napisana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras

Date of Use 2026-06-02

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  1. (1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano prema DIN71460 sa NaCl aerosolom 0,003 µm, iUTA

  2. (2) Laboratorija treće strane potvrdila uklanjanje 5 mirisa kućnih ljubimaca: vodonik sulfid (H₂S), amonijak (NH₃), metantiol (CH₃SH), sirćetna kiselina (CH₃COOH) i trimetilamin (N(CH₃)₃).

  3. (3) Životni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i upotrebe.