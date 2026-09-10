PureProtect Pet 3000 serija

Dugotrajna svežina i zaštita za domove sa ljubimcima
Originalni filter za zamenu za Philips prečišćivač vazduha za kućne ljubimce: sistem sa 4 sloja sa predfilterom, HEPA filterom, aktivnim ugljem i formulom za hvatanje mirisa hvata dlake kućnih ljubimaca, alergene i uklanja mirise od krzna, posipa i izmeta ljubimaca za čistiji vazduh.
Kompatibilan sa serijom 3000
U pakovanju: 1 filter
Životni vek do 1 godine
Originalni Philips filteri
Filter za zamenu za Philips PureProtect Pet prečišćivače vazduha serije 3000: AC3360. Model vašeg prečišćivača vazduha možete pronaći na dnu uređaja
Sistem sa 4 sloja kombinuje predfilter, HEPA filter, aktivni ugalj i formulu za hvatanje mirisa. Hvata 99,97% čestica malih do 0,003 mikrona (1), efikasno uklanjajući dlake kućnih ljubimaca, alergene, mirise (2), bakterije i viruse.
Originalni Philips filter je dizajniran tako da savršeno odgovara vašem uređaju. Uvek koristite Philips filter za optimalne performanse.
5.0
od 5
6
Komentari
100%
preporučuje ovaj proizvod
Lielā zive
10/09/2026
Latvija
labs filtrs
Ir OK! ļOti viegli nomaināms, perfekti ieguļ vietā. Mājā ar vairākiem suņiem labi samazina dažādas smakas. Priekšfiltrs savāc spalvas, ko ir ļoti viegli notīrīt ar putekļsūcēju
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet, 3000. sērija FY3110/00 HEPA NanoProtect filtrs
Date of Use 2026-05-01
Janakene 0508
06/09/2026
Eesti
Filter vähendab lemmikloomade lõhnu
See filter tõesti aitab lemmikloomalõhnu toas vähendada. Mul on suur koer ja niiskete ilmadega on märja koera lõhna eriti tunda. Peale õhupuhasti kasutuselevõtmist on ebameeldivat lõhna tunduvalt vähem. Enam isegi ei tunne seda. Filtrit on väga lihtne vahetada.
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za PureProtect Pet 3000 seeria FY3110/00 HEPA NanoProtecti filter
Date of Use 2026-07-29
Truk98
04/09/2026
Lietuva
Okey
Veikia. Tvarkingas Lengva priežiūra Viskas😃 ok Imkite
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
Da, preporučujem ovaj proizvod
Ova recenzija je napisana za „PureProtect Pet“ 3000 serija FY3110/00 HEPA „NanoProtect“ filtras
Date of Use 2026-06-02
(1) Od vazduha koji prolazi kroz filter, testirano prema DIN71460 sa NaCl aerosolom 0,003 µm, iUTA
(2) Laboratorija treće strane potvrdila uklanjanje 5 mirisa kućnih ljubimaca: vodonik sulfid (H₂S), amonijak (NH₃), metantiol (CH₃SH), sirćetna kiselina (CH₃COOH) i trimetilamin (N(CH₃)₃).
(3) Životni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i upotrebe.