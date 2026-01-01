2 godine garancije
Novo
AMF970/10
Prečišćava sa snažnom filtracijom od 185 m3/h
Hladi vas prijatnim protokom vazduha
Brzo zagrevanje za 3 sekunde
Higijensko ovlaživanje uz tehnologiju NanoCloud
Naš prvi 4-u-1 uređaj koji prečišćava i ovlažuje vazduh, a takođe vas greje ili hladi. Izaberite najbolji režim za vaše potrebe i prepustite uređaju da uradi ostalo. Kontrola klime, na jednostavan način.
Sa snažnim filtriranjem od 185 m³/h (CADR) (1), uređaj lako može da prečisti prostore do 48 m² i očisti prostoriju od 20 m² za manje od 16 minuta (2). Uređaj prečišćava vazduh u svim režimima, dok režim prečišćavanja automatski detektuje kvalitet vazduha i prilagođava protok vazduha u skladu s tim.
Uređaj obezbeđuje snažan protok vazduha do 1470 m³/h, dok dizajn bez lopatica pruža gladak, ujednačen mlaz. Za personalizovanu udobnost, izaberite između 10 brzina ventilatora koje odgovaraju vašim potrebama.
(1) CADR je testiran od strane sertifikovane nezavisne laboratorije, prema standardu GB/T18801-2022.
(2) Izračunato prema standardu NRCC-54013.
(3) Prikazana temperatura može se razlikovati od temperature prostorije; ona odražava temperaturu oko uređaja.
(4) Testirano od strane CVC prema GB/T 23332-2018. Početna temperatura od 23±2 °C i relativna vlažnost od 30±2% RH.
(5) U poređenju sa standardnim ultrazvučnim modulima za ovlaživanje koji ne sadrže dodatnu tehnologiju za smanjenje širenja bakterija, prema testiranju nezavisne laboratorije.
(6) Zvučni pritisak, IEC 60704.
(7) Iz vazduha koji prolazi kroz filter, testirano prema DIN71460 sa NaCl aerosolom 0,003 µm i 0,3 µm, institut iUTA.
(8) Iz vazduha koji prolazi kroz filter, testirano na grinjama kućne prašine, polenom breze i alergenima mačaka prema SOP 350.003 austrijskog instituta OFI.
(9) Test smanjenja mikroba od strane eksterne laboratorije, sa virusom gripa (H1N1) u test komori od 30 m3, korišćenjem turbo režima tokom 1 sata.
(10) Testirano prema GB21551.3-2010 sa S. Albus, komora od 30 m3, 1 sat, Turbo režim, nezavisna laboratorija.
(11) Eksterni GMT laboratorijski test prema GB/T 18801-2022 sa TVOC, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3, Turbo režim tokom 1 sata.
(12) Izračunat prosek. Životni vek filtera zavisi od kvaliteta vazduha i upotrebe. (11) Eksterni GMT laboratorijski test prema GB/T 18801-2022 sa TVOC, toluenom i NO2: prostorija od 30 m3, Turbo režim tokom 1 sata.